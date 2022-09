Pronostic Naples Liverpool : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Naples – Liverpool : l’Europe comme remontant pour les Reds

Le Napoli a réussi un très bon exercice la saison passée en terminant à la 3place de Serie A derrière les clubs milanais. Lesont débuté ce nouvel exercice sur la même dynamique puisque la formation de Spaletti occupe actuellement la 2place derrière l'Atalanta Bergame. Ce résultat peut paraître surprenant car le Napoli a perdu plusieurs joueurs importants lors du mercato à l'image des Insigne, Mertens, Ruiz ou Koulibaly. Dans le sens inverse, le club napolitain a attiré l'ancien milieu lyonnais Ndombélé et la pépite géorgienne Kvaratskhelia. Ce dernier s'est parfaitement adapté avec 4 buts inscrits et une passe offerte. Invaincu, le Napoli a livré de très belles prestations face à Vérone (2-5), Monza (4-0) et le week-end dernier au stade Olympique de Rome face à la Lazio. Menés au score, les protégés de Spaletti ont renversé le club romain (1-2) grâce à ses recrues Kim et Kvaratskhelia. Offensivement, le Napoli possède un potentiel intéressant avec les Osimhen ou Lozano, en plus de sa recrue géorgienne.

En face, Liverpool réalise un début de saison décevant. Lesavaient pourtant dominé Manchester City (3-1) lors du Community Shield. En Premier League, les hommes de Klopp ont signé deux matchs nuls inauguraux face à Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1) avant de s'incliner à Old Trafford face à Manchester United (2-1), en encaissant systématiquement le premier but. Le large succès obtenu face à Bournemouth (9-0) laissait penser que Liverpool était reparti de l'avant, et cela d'autant plus que lesavaient ensuite arraché la victoire face à Newcastle (2-1) dans les arrêts de jeu grâce au jeune Carvalho. Forts de ces deux succès, Liverpool se présentait en confiance samedi dans le derby de la Mersey face à Everton. Auteur d'un match décevant, la bande à Klopp a dû logiquement se contenter du nul à l'extéireur (0-0). Suite à cette nouvelle contre-performance, Liverpool se trouve en 7position du championnat anglais avec 6 points de retard sur Arsenal, leader de Premier League. Eblouissant en Ligue des Champions l'an passé, Liverpool s'était seulement incliné face au réalisme du Real Madrid (1-0) en finale. Klopp espère relancer sa formation en profitant de ses rencontres européennes, au cours desquelles ses protégés ont l'habitude d'élever leur niveau de jeu. Pour cette rencontre, le coach allemand pourra s'appuyer sur ses recrues Nunez et Carvalho, tandis que Diogo Jota a effectué son retour le week-end dernier. De son côté, Thiago a tout juste repris l'entraînement et devrait au mieux être sur le banc. Capable d'élever son niveau de jeu en Europe, Liverpool devrait prendre le dessus sur le Napoli lors de cette 1journée.