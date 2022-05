Pronostic Nantes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes envoie Saint-Etienne en Ligue 2

Pour sa dernière de la saison, le public nantais devrait rendre un hommage appuyé à ses joueurs qui sont passés de barragiste pour la relégation l'an passé à remporter la Coupe de France cette saison. Les Canaris ont livré globalement un très bel exercice et pointent actuellement en 9e position. Au regard de leurs prestations, les Nantais pourraient perdre plusieurs éléments lors du prochain mercato, si Kolo Muani rejoindra Francfort, les Girotto, Blas voire Simon pourraient être tentés par une nouvelle expérience. L'architecte de ce retour au premier plan, Antoine Kombouaré a lui aussi mis le doute sur ses intentions mais pourrait finalement rester. Malgré son titre en Coupe de France, le club nantais n'a pas galvaudé la fin de championnat avec une victoire contre Rennes (2-1) et une courte défaite à Lyon dans les dernières minutes (3-2). De son côté, l'AS Saint-Etienne a vécu une saison cauchemardesque et se rapproche de la relégation. En souffrance sous Claude Puel, les dirigeants stéphanois ont ensuite tenté le pari Dupraz. Connu pour sa capacité à sauver les clubs, l'ancien coach toulousain a permis aux Verts de connaitre un sursaut pour revenir dans le jeu du maintien. Depuis plusieurs semaines, les joueurs du Forez n'y arrivent plus, perdant d'abord des points importants face à des concurrents directs : contre Bordeaux (2-2), à Lorient (6-2) ou contre Troyes (1-1). Après avoir perdu nouvelles 3 rencontres consécutivement mais face aux bien classés Monaco, Rennes et Nice, les Stéphanois se inclinés la semaine passée dans une rencontre cruciale et à sa portée face à Reims (1-2) qui ne joue plus rien. Ce revers a fait redescendre le club stéphanois à la 19e place. Pour finir barragiste, l'AS Saint-Etienne doit réaliser un meilleur résultat que le FC Metz en déplacement au Parc des Princes face à Paris. Ce qui parait assez peu probable vu la faiblesse défensive des Verts. En effet, l'ASSE a encaissé au moins un but lors des 9 dernières journées et fera face à un trio nantais très percutant ce samedi. Les mauvais résultats du club ont déclenché la colère des supporters qui l'ont manifesté explicitement. La seule bonne nouvelle est que Dupraz aura un effectif au complet à Nantes. Solide à domicile et percutant offensivement, le FC Nantes devrait s'imposer face aux largesses défensives stéphanoises et pousser les Verts en Ligue 2.