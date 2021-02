Pronostic Nantes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes – Lille : Les Canaris face à des Dogues affamés

Malgré son excellente prestation à Geoffroy-Guichard, les Nantais ont dû se contenter du match nul. Bien rentrés dans leur match, les Canaris ont logiquement ouvert le score par Kolo Muani. En début de seconde période, Simon a trouvé la barre pour ce qui aura été le tournant de la rencontre. En effet, le réveil stéphanois a ensuite permis aux locaux d'égaliser (score final 1-1) et de conserver leur avance sur le FC Nantes au classement. Raymond Domenech peut s'appuyer sur cette prestation pour préparer la venue de Lille à la Beaujoire. Les Canaris veulent mettre fin à leur triste série de 14 matchs sans la moindre victoire. La mission ne sera pas simple face à une formation lilloise en forme et leader de la Ligue 1. En effet, les hommes de Christophe Galtier tracent leur route en tête du championnat. Les Lillois viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives et comptent deux points de plus que l'Olympique Lyonnais. Si pour la plupart des observateurs, le PSG et l'OL sont les deux grands favoris pour le titre, Lille poursuit son bonhomme de chemin sans se focaliser sur leurs adversaires directs. En milieu de semaine, les Dogues sont allés s'imposer tranquillement à Bordeaux (0-3), face à une formation girondine qui venait de poser des problèmes à Lyon et qui était globalement en très grande forme. En plus d'être efficace offensivement, le LOSC se montre solide défensivement et vient de signer 4 clean sheet lors des 5 dernières journées, un mauvais point l'attaquant nantaise qui manque cruellement d'efficacité. En pleine forme, Lille devrait s'imposer à la Beaujoire face à des Nantais en plein doute.