Pronostic Montpellier OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier – OM : des buts de chaque côté

Dans le cadre de la 32journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Marseille dans une rencontre pour la 5place, qualificative pour les compétitions européennes. Actuellement, les Marseillais sont les mieux placés puisqu’ils sont en 6position avec un point de retard sur Lens, et 3 de plus que leur adversaire du jour. Les Héraultais jouent donc un match important, capital pour revenir dans la course. Invaincus lors des 11 dernières rencontres qu’ils ont disputées, les Montpelliérains restent cependant sur 4 nuls lors des 5 dernières journées. La semaine passée, le MHSC a été tenu en échec à Angers (1-1) grâce au 9but de l’Anglais Mavididi. A domicile, les hommes de Michel der Zakarian se montrent nettement plus conquérants avec 3 succès lors des 4 dernières réceptions face à Dijon (4-2), Rennes (2-1), et Bordeaux (3-1), pour un nul contre Lorient (1-1). En milieu de semaine, Montpellier a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, en faisant le job sur la pelouse de Châteaubriant (0-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille connaît un bon passage depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli avec 3 victoires sur les 4 premiers matchs du coach argentin. Après avoir successivement dominé Rennes (1-0) et Brest (3-0), les Phocéens ont subi une déconvenue à l’Allianz Riviera face à une formation niçoise de retour en forme ces dernières semaines (3-0). Pour ce match, l’OM était privé de son important milieu de terrain défensif Boubakar Kamara. De retour face à Dijon, l’international espoir a été l’un des artisans du succès sans brio obtenu face aux Bourguignons (2-0). Les défenseurs Balerdi et Alvaro ont été les deux buteurs de la rencontre sur des passes de Dimitri Payet. Pour cette affiche entre deux équipes qui ont un potentiel offensif très intéressant (Milik, Payet, Thauvin pour l'OM et Laborde, Delort, Labord, Madvidivi et Savanier qui devrait être de retour de blessure pour Montpellier), on devrait voir un match avec des buts de chaque côté comme lors de 6 des 7 dernières rencontres du MHSC.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !