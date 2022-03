Pronostic Montpellier Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice sur sa lancée face à Montpellier

Montpellier a connu un été très chargé avec de nombreux départs importants dans le club. Les Héraultais ont notamment tourné la page Der Zakarian pour commencer une nouvelle avec Dall'Oglio. L'ancien coach de Brest a débuté la saison avec le prolifique duo Laborde – Delort. A quelques heures de la fin du mercato estival, ces deux joueurs ont quitté le MHSC pour rejoindre respectivement le Stade Rennais et... l'OGC Nice. Lors de la première partie de saison, les Montpelliérains se sont bien comportés pour finir l'année 2021 aux portes des places européennes, notamment grâce à une victoire obtenue à Nice (0-1). La reprise fut plus compliquée puisque lors des 8 journées disputées par les partenaires de Mollet (buteur à l'aller), ils n'ont été en mesure d'en remporter que deux face à Monaco et Lorient, pour 6 défaites. Le club héraultais occupe désormais la 11place du championnat et se trouve dans le ventre mou avec 7 points de retard sur les places européennes et 13 d'avance par rapport à la relégation. Lourdement battu à la Mosson par le stade Rennais il y a 15 jours (2-4), Montpellier a de nouveau été dominé à la Beaujoire face à Nantes (2-0). Le jeu du MHSC repose sur un Téji Savanier plus important que jamais. De son côté, Nice finira la saison avec un bilan positif face au Paris Saint-Germain. En effet, les Aiglons avaient déjà tenu tête aux Parisiens au Parc des Princes (0-0) en Ligue 1 avant de s'imposer en coupe de France lors de la séance des tirs aux buts. Le week-end dernier lors du match retour en championnat, le GYM s'est imposé en toute fin de rencontre grâce à une vieille connaissance montpelliéraine, Andy Delort. L'attaquant niçois a permis à sa formation de prendre 3 points précieux dans l'optique de la lutte pour le podium. En effet, les hommes de Galtier occupent désormais la 2place du classement avec 2 unités d'avance sur Marseille. En plus de leur excellent parcours en Ligue 1, les Azuréens disputeront la finale de la Coupe de France face à Nantes après leur succès en demi-finale face à Versailles (2-0). Galtier a énormément fait progresser le club niçois depuis son arrivée notamment dans sa culture de la haine de la défaite. Sur sa lancée et avec un Gouiri toujours aussi précieux (12 buts toutes compétitions confondues), Nice devrait prendre le dessus sur une formation de Montpellier loin d'être rayonnante lors des dernières semaines. Les Niçois auront en plus l'envie de prendre leur revanche sur leur défaite de l'aller, match durant lequel ils avaient dominé en vain.