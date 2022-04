Pronostic Milan AC Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Milan AC pas serein face à la Genoa

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC Genoa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toujours en tête de Serie A, le Milan AC voit en revanche son avance fondre comme neige au soleil. Les Milanais n'ont en effet plus que 2 points d'avance sur l'Inter et espèrent ne pas revivre la même deuxième partie de saison que l'an dernier, pendant laquelle elle avait vu son grand rival lui chiper le. Invaincu depuis 11 rencontres toutes compétitions confondues, le Milan a en revanche perdu des points sur les 2 dernières journées. Lesont en effet signé deux matchs nuls face à deux équipes du milieu de tableau ne jouant plus grand chose : contre Bologne à domicile il y a 15 jours et chez le Torino la semaine passée (0-0 à chaque fois). Les hommes de Pioli ont du mal devant, avec seulement 3 buts inscrits sur leurs 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur trois dernières victoires ont d'ailleurs été scellées sur le score de 1-0.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Genoa avait repris de l'espoir dans la course au maintien à l'arrivée de son nouvel entraîneur. En effet, sous la direction de coach Blessin, lesétaient restés invaincus pendant 8 rencontres, avec 7 nuls alignés (dont 2 face à l'Inter et la Roma), pour 1 victoire contre le Torino. En revanche, le Genoa a perdu ses 2 derniers matchs : à Vérone face à l'Hellas il y a 15 jours (1-0) et contre la Lazio à domicile le week-end dernier (1-4). Pour ce match disputé à San Siro ce vendredi soir, on peut s'attendre à voir un Genoa se reconcentrer sur sa solidité défensive, pour tenter de ramener un nul. En difficultés devant en ce moment, le Milan pourrait avoir du mal à l'emporter, et le Genoa en profiter pour prendre au moins 1 point ou partir de San Siro avec une courte défaite.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !