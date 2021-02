Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Manchester United valide son ticket face à West Ham

L’affiche des huitièmes de finale de la FA Cup oppose mardi Manchester United à West Ham à Old Trafford. Lessont passés par toutes les émotions lors des dix derniers jours. Battu à domicile par la lanterne rouge de Premier League, Sheffield United (1-2), Man U a ensuite dû se contenter d’un nul à l’Emirates face à Arsenal (0-0). Les Mancuniens ont ensuite offert un récital offensif face à Southampton (9-0), au cours duquel les Cavani, Martial, Rashford ou Bruno Fernandes se sont régalés. Ce week-end, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer affrontaient une formation d’Everton en forme. Les Red Devils ont réalisé une excellente première période où ils ont pris l’avantage grâce à des réalisations de Cavani et de Bruno Fernandes. Le portugais a signé un but de toute beauté, mais insuffisant, car lessont revenus en seconde période avec de bien meilleures intentions. La bande à Carlo Ancelotti est ensuite revenue à hauteur avant de concéder un nouveau but par McTominay. Alors que Man U se dirigeait vers les 3 points de la victoire, Calvert-Lewin a surgi au bout du temps additionnel pour offrir le point du nul aux Toffees (score final). Lespeuvent nourrir des regrets car ils ont réalisé une excellente prestation, avec un Edinson Cavani de plus en plus précieux sur le front de l’attaque. Habitué des rotations en FA Cup, Solskjaer devrait donner du temps de jeu à Martial, Mata, Telles ou Van de Beek, surtout en l’absence de Pogba, blessé contre Everton.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham est l’une des surprises de cette première partie de saison. Les hommes de David Moyes occupent la 5place du classement à six points de leur adversaire du jour. Les Hammers sont sur une excellente dynamique puisque seul Liverpool est arrivé à les battre lors des 11 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Victorieux d’Aston Villa (1-3) avec un doublé de l’ancien mancunien Jesse Lingard, West Ham a en revanche dû se contenter d’un nul sur la pelouse de Fulham samedi (0-0). Largement dominé par les, les Hammers ont résisté mais ont perdu, expulsé en fin de rencontre, suite à un coup de coude accidentel sur Mitrovic, qui ne fut pas du goût de Mike Dean, malgré le fair-play du joueur serbe. Désireux d’oublier sa contre-performance face à Everton et doté d'un effectif plus dense lui permettant d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, Man U devrait se sortir du piège tendu par les Hammers.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(156€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !