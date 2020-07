Pronostic Majorque Levante : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Des buts des deux côtés entre Majorque et Levante

A 4 journées de la fin, Majorque doit jouer son va-tout pour tenter de se maintenir. Le club des Baléares est actuellement 18avec 6 points de retard sur Eibar. En difficulté depuis le retour à la compétition, Majorque avait signé un précieux succès face au Celta Vigo (5-1) la semaine passée mais cette performance a rapidement été annihilée par la défaite subie vendredi au Wanda Metropolitano face à l'Atletico (3-0). Les joueurs des Baléares jouent certainement leur dernière chance ce jeudi et vont tenter de rééditer leur performance de leur dernière sortie à domicile face à Vigo. Les hommes de Moreno se souviennent cependant qu'ils avaient été dominés par Levante à l'aller (2-1).

Levante a son maintien en poche. Le club situé dans la banlieue de Valence est calé dans le ventre mou de la Liga. Entraîné par Paco Lopez, Levante s'est montré solide depuis la reprise avec un seul revers concédé face à l'Atlético. Les partenaires de Vukcevic ont multiplié les matchs nuls, 5 lors des 8 dernières journées. Sur ces 8 rencontres, 5 ont vu les filets trembler des deux côtés. Comme lors du match aller, on pourrait voir encore des buts de chaque côté pour ce match entre Majorque et Levante.