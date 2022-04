Pronostic Lyon Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lyon à réaction face à Montpellier

Eliminé de l’Europa League par West Ham avec un lourd revers concédé au Groupama Stadium (0-3), Lyon s’était relancé en championnat en surclassant les Girondins de Bordeaux (6-1). Incapables d’enchaîner, comme souvent cette saison les Lyonnais se sont inclinés en milieu de semaine à Brest (2-1). Lors de cette rencontre, les Rhodaniens se sont retrouvés menés au score suite à un penalty de Mounié. En seconde période, le capitaine Dembélé a remis les deux équipes à égalité en inscrivant son 15but de la saison. Toujours aussi fébrile, l’Olympique Lyonnais a ensuite encaissé un nouveau but breton, seulement 2 minutes après l’égalisation. Ce revers laisse les hommes de Peter Bosz à 7 points des places européennes. Ce samedi, l’OL abat certainement l’une de ses dernières cartes pour combler son retard. Actuellement, la formation lyonnaise fait face à plusieurs absences importantes puisque les Caqueret, Lopes, Dubois, Boateng, Denayer ou Ndombele sont blessés. Pour ses deux derniers matchs à domicile, Lyon avait le taf face à Bordeaux (6-1) et contre Angers (3-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Montpellier est dans une période difficile. En forme en fin d’année 2021, le MHSC a ensuite connu une reprise délicate. En 2022, les Montpelliérains ont seulement remporté 3 rencontres en 14 journées de championnat : face à Monaco, Lorient et Bordeaux. Battu récemment par Marseille, le club héraultais s’était repris en prenant un point face à Reims à la Mosson (0-0). En revanche, les hommes de Dall’Oglio sont retombés dans leurs travers face à Lens (2-0) en milieu de semaine. Grâce à l’avance prise lors de la 1partie de saison, Montpellier n’est pas vraiment inquiété par la relégation car il possède 11 points d’avance sur Saint-Etienne, première formation relégable. Lyon dispute certainement l’une de ses dernières opportunités de pouvoir se rapprocher des places européennes et devrait prendre le meilleur, à domicile, sur une équipe montpelliéraine qui n’y est plus vraiment dans cette fin de saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !