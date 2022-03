Pronostic Liverpool Norwich : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de FA Cup

Liverpool fait la fête face à Norwich

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool Norwich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche dernier, Liverpool a remporté la Carabao Cup en dominant Chelsea (0-0) lors d’une interminable séance de tirs aux buts. Malgré de nombreuses opportunités et un spectacle de toutes beauté, les deux équipes ont dû se départager lors des tirs aux buts. Titularisé pour ce match, le gardien Caoimhin Kelleher a été le héros de ce match en inscrivant son tir au contraire d’un Kepa, entré en jeu spécialement pour la séance, qui a vu sa frappe s’envoler en tribune. Ce premier titre de la saison confirme l’excellente forme des, invaincus lors des 13 derniers matchs disputés et qui ont enchainé 10 victoires consécutives. Après avoir remporté la Carabao, Liverpool affronte Norwich en 8de finale de la FA Cup. Les hommes de Klopp ont récemment affronté lesà Anfield en premier League avec une victoire à la clé (3-1). Suite aux 120 minutes disputées dimanche, le technicien allemand devrait opérer à quelques rotations dans l’effectif avec les probables titularisations des Milner, Elliott, Origi, Oxlade-Chamberlain, Konate et Minamino. Cette semaine est importante pour Liverpool avec ce 8et la réception de West Ham en Premier League dont Liverpool est 2enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Norwich souffre pour se maintenir en premier League. Promus cette saison, lessont dans la zone de relégation depuis la 1journée. Récemment, les hommes de Dean Smith avaient repris espoir en enchaînant plusieurs résultats intéressants avec des succès sur Everton (2-1) ou Watford (0-3) et avec un nul contre Palace (1-1). Pas aidé par le calendrier, Norwich a successivement perdu contre les 2 premiers, City (0-4) et Liverpool (3-1). Le week-end dernier, lesaffrontaient une formation de Southampton en forme et a subi un nouveau revers (2-0). Suite à cette mauvaise série, Norwich est retombé à la dernière place avec 5 points de retard sur le premier non relégable, Everton. Impressionnant, Liverpool devrait poursuivre sa razzia en prenant le dessus sur une équipe de Norwich, sans doute focalisée sur le maintien.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Norwich encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !