Pronostic Liverpool Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool valide son ticket face à l’Ajax

Champion d'Europe lors de la saison 2018-2019, Liverpool a lancé cette campagne européenne de la meilleure des façons. En effet, les ont remporté leurs trois premières rencontres face à l'Ajax (0-1), Midtjylland (2-0) et sur le terrain de l'Atalanta Bergame (0-5). En revanche, la bande à Klopp s'est fait surprendre par la au retour à Anfield (0-2). Dominée par la formation italienne, Liverpool a réalisé une prestation décevante. Ce week-end, les ne se sont pas montrés rassurants à Brighton (1-1) où ils ont été contraints de partager les points en fin de match, malgré une nouvelle réalisation de Diogo Jota. Klopp avait fait tourner son équipe lors des deux dernières rencontres pour compenser les nombreuses absences au sein de l'effectif. Déçu par les performances de son club lors des 2 derniers matchs, le coach allemand devrait aligner le meilleur 11 possible face à l'Ajax pour s'imposer et assurer la présence de Liverpool en huitième de finale.

De son côté, l'Ajax d'Amsterdam est toujours dans le coup pour la qualification et se déplace à Anfield pour chercher un résultat. En effet, les Néerlandais s'offriraient ainsi une finale face à l'Atalanta lors de la dernière journée. Battu d'entrée par Liverpool, l'Ajax a ensuite partagé les points avec l'Atalanta (2-2), avant de s'imposer dans la double confrontation face à Midtjylland (1-2 et 3-1). En Eredivisie, les hommes d'Erik ten Hag occupent la tête du classement, avec 2 points d'avance sur le Vitesse Arnhem. L'Ajax réalise quasiment un parcours parfait avec 9 victoires en 10 journées. De plus, le club néerlandais a inscrit 42 buts pour seulement 5 encaissés. Mais le niveau en C1 est tout autre, notamment face à cette équipe de Liverpool qui s'était imposé à Amsterdam à l'aller. Revanchard après ses deux dernières contre-performances, Liverpool devrait s'imposer et se qualifier pour les huitièmes de finale.