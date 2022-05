Pronostic Lille Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le grand 8 pour Monaco face à Lille

Champion de France à la surprise générale l'an passé, Lille connaît un exercice bien différent. La formation nordiste se trouve en 10position et ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite avec ses 9 points de retard sur Nice, cinquième. L'an passé, Christophe Galtier avait quitté le club mais le club lillois avait réussi à conserver des cadres grâce à l'opportunité de disputer la Ligue des Champions mais devrait connaître une vague de départs l'été prochain avec les Jonathan David, Renato Sanches ou Botman dans les petits papiers d'autres écuries européennes. Pour son dernier match à Pierre-Mauroy, le LOSC avait arraché une victoire face à Strasbourg (1-0) grâce à une réalisation de Celik en toute fin de match, pour ce qui est le seul succès obtenu par les Lillois lors des 6 dernières journées. Le week-end dernier, les Nordistes ont été largement battus à Troyes (3-0) en concédant 3 penaltys dans une rencontre également marquée par les expulsions de Sanches et de Burak Yilmaz. Pour la réception de Monaco, Gourvennec sera privé des deux hommmes.

En face, Monaco est irrésistible actuellement. Le club du Rocher réalise une fin de saison canon avec 7 victoires consécutives en Ligue 1. Cette excellente dynamique a permis aux hommes de Philippe Clement de revenir dans la course au podium. 4, l'ASM compte le même nombre de points que Rennes (3) et n'a plus que 3 points de retard sur l'OM, second. De plus, les Monégasques savant que leurs adversaires vont avoir des confrontations directes à disputer, ce qui leur donnent bon espoir de décrocher un siège parmi les 3 premiers. La semaine passée, Monaco s'est facilement imposé face à Angers (2-0) grâce notamment à la 21réalisation de Wissam Ben Yedder. L'attaquant monégasque est dans une excellente forme avec 6 buts inscrits lors des 7 dernières journées. Son compère de l'attaque, Kevin Volland semble également avoir retrouvé ses jambes tandis que le duo Tchouameni – Fofana domine le milieu de terrain. Arrivé lors du mercato hivernal, le Brésilien Vanderson s'est imposé sur son côté. Absents contre le SCO suite à une accumulation de cartons, Disasi et Tchouameni retrouveront le groupe pour ce déplacement à Lille. En grande forme, l'AS Monaco pourrait enchainer une 8victoire consécutive face à des Lillois qui ne jouent quasiment plus rien.