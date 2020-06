Pronostic Leipzig Paderborn : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig peut enfoncer le promu Paderborn

Promu pour la 2fois de son histoire en Bundesliga, le club du SC Paderborn O7 vit une saison très complexe. Sans grand moyen d'investissement avant de se lancer dans le grand bain, l'équipe du coach Baumgart a rapidement été dans le dur. En effet, le plus faible effectif de cette Bundesliga a rencontré de grandes difficultés au sein de l'élite allemande et se retrouve lanterne rouge du classement. Cette dernière très large défaite à la maison contre le Borussia Dortmund (1-6) n'a fait qu'enfoncer un peu plus cette formation. Avec seulement 19 points au compteur et 9 de retard sur le premier non-relégable à 5 journées de la fin, Paderborn est a priori condamnée à une relégation en Bundesliga 2.
Toujours en lice en Ligue des Champions et 3du championnat allemand avec 9 points de retard sur le Bayern, la bande de Timo Werner accomplit une saison intéressante. Même si les résultats manquent de constances depuis la reprise, le club estampillé Red Bull s'est nettement imposé contre Mayence (5-0) avant de perdre 3 points précieux contre le Herta (2-2 mais en jouant une partie du match à 10 contre 11) dans la Red Bull Arena. Lundi, en clôture de la 29journée de Bundesliga, Leipzig a repris sa marche en avant à Cologne (4-2). Malgré quelques incohérences à la maison depuis la reprise, l'armada offensive de Leipzig (3meilleure attaque de Bundesliga) devrait torpiller la 3pire défense (61 buts encaissés) qui encaisse plus de 2 buts par rencontre en moyenne.