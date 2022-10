Pronostic Le Havre Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre à bon port face à Metz

L'opposition entre Le Havre et le FC Metz clôt la 13journée de Ligue 2. Ces deux formations ont connu un été mouvementé avec des changements d'entraîneur. Du côté du club normand, Luka Elsner est venu prendre la place d'un Paul le Guen qui n'a jamais réussi à qualifier l'équipe pour les playoffs. Dans cette nouvelle saison où les objectifs étaient moindres, les Havrais se montrent très intéressants avec la 2place du classement avec seulement un point de retard sur le leader bordelais. Auteur d'une entame quelconque avec notamment un revers à Valenciennes, Le Havre a ensuite passé la vitesse supérieure et est invaincu depuis 10 journées. Dernièrement, la formation normande a été accroché en déplacement sur les pelouses de Dijon et Rodez (1-1) le week-end dernier. Dans son stade Océane, le HAC est sur une excellente dynamique avec 3 victoires consécutives.

En face, le FC Metz s'est séparé de Frédéric Antonetti suite à sa relégation de Ligue 1 et a choisi Laszlo Boloni pour mener l'opération remontée. Le coach roumain connaît une entame poussive puisque les Grenats se retrouvent seulement en 11position avant les matchs de samedi. Metz accuse 8 points de retard sur le duo de tête mais se trouve dans la ligne de mire du premier relégable. Metz paye son inconstance puisque le club lorrain n'est jamais parvenu à remporter deux matchs consécutifs. Battu récemment à Bordeaux (2-0), le club lorrain a ensuite partagé les points avec Sochaux (0-0) lors de la dernière journée. Lors des 6 dernières journées de L2, Metz ne s'est imposé qu'à une seule reprise face à Pau (1-0). Invaincu depuis 10 rencontres et performant dans son stade où il reste sur 3 victoires consécutives, Le Havre devrait prendre le dessus sur le FC Metz.