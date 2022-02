Pronostic Lazio Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Lazio – Napoli avec des buts de chaque côté

L'affiche de la 27journée de Serie A met aux prises la Lazio au Napoli dimanche. Ces deux formations étaient engagées dans les barrages de l'Europa League en milieu de semaine et ont connu le même sort avec une élimination. En effet, les Laziale n'ont pas su renverser Porto, qui avait dominé le match aller au Portugal (2-1), avec un nul au retour (2-2). Le club romain peut désormais se focaliser sur la Serie A pour tenter de décrocher une place européenne à l'issue de la saison. Actuellement, les protégés de Maurizio Sarri pointent en 6position avec seulement 4 points de retard sur la 4place occupée par la Juventus. La Lazio se montre trop irrégulière pour pouvoir viser mieux. En effet, depuis le début d'année 2022, la formation romaine a été incapable d'aligner deux victoires consécutives. De plus, les Laziale se montrent plutôt efficaces face à des formations à leur portée mais gagnent rarement lors des grosses affiches cette saison. En déplacement à Udine le week-end dernier, la Lazio a seulement ramené un match nul (1-1). Malade face à l'Udinese, Immobile a fait son retour à la compétition face à Porto en milieu de semaine en inscrivant un but. Ce retour est important pour Sarri dans l'optique de la course à l'Europe.

Engagé également en C3 jeudi, le Napoli n'a pas su contenir la montée en puissance du FC Barcelone en s'inclinant lourdement et logiquement face aux Catalans au Stade Diego Armando Maradona (2-4) malgré un nouveau but d'Insigne lui aussi de retour de blessure comme Immobile. Lesavaient pourtant décroché un excellent résultat à l'aller au Nou Camp (1-1). En Serie A, le Napoli est toujours en course pour le Scudetto puisqu'il n'accuse que 2 points de retard sur le Milan AC, leader du championnat. Dans une dernière journée de Serie A qui a vu les 2 équipes milanaises ne pas gagner, le Napoli n'a pas su profiter de l'opportunité en se contentant d'un nul sur la pelouse de Cagliari (1-1) qui lutte pour son maintien. En déplacement, les Partenopei se montrent très intéressants depuis l'entame de la saison puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, sur la pelouse de l'Inter (3-2), dans une rencontre qu'ils auraient aussi bien pu remporter. Cette opposition entre deux équipes tournées vers l'offensive devrait nous offrir un match agréable à regarder avec des buts de chaque côté, comme lors des 3 derniers matchs de la Lazio et des 4 derniers du Napoli.