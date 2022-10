Pronostic Hellas Vérone AS Roma : analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma continue de s'accrocher face à l'Hellas Vérone

Orphelin d'un Igor Tudor parti à Marseille, l'Hellas Vérone est en galère en ce début de saison. 19au classement à l'orée de cette journée, les Véronais ont déjà changé d'entraîneur mais pour l'instant rien y fait. Depuis l'arrivée sur le banc de l'ancien international Salvatore Bocchetti, Vérone a perdu hélas pour elle ses 2 matchs, face à Milan à domicile (1-2) et à Sassuolo sur le même score (2-1). C'est sur une série de 6 défaites consécutives que le club accueille la Roma ce lundi.

Privé de Dybala a priori blessé jusqu'à la Coupe du Monde, la Roma tente de s'accrocher. Vainqueur de ses 3 précédents matchs de Serie A (Inter, Lecce, Sampdoria), le club de la Louve a en revanche perdu dans l'affiche du week-end dernier face au napolitain (0-1). 5de Serie A, la Roma l'a emporté jeudi à Helsinki face à l'HJK en C3 (0-1) et jouera sa qualification en 16de finale (barrage) la semaine prochaine. Faisant souvent le boulot face aux "petites équipes", la Roma devrait pouvoir l'emporter face à un Hellas Vérone qui enchaîne les défaites.