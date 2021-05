Pronostic Groupe E Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

L’Espagne résiste à la Suède de Zlatan dans le groupe E

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce groupe E de l'Euro 2021 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé à la tête de l’Espagne suite au désastre du Mondial Russe, Luis Enrique est reparti sur de nouvelles bases. Le technicien espagnol a lancé de nombreux jeunes joueurs depuis sa prise de fonction à l’image des Olmo ou Torres. En revanche, l’ancien coach barcelonais s’est appuyé sur un axe toujours composé par les 2 Sergio : Busquets et Ramos. Les deux joueurs expérimentés sortent d’une saison compliquée et n’ont pas été épargnés par les blessures. Leurs conditions physiques seront l’une des clés du parcours espagnol lors de cet Euro 2021 mais ils ont l'expérience pour compenser. Lors de la dernière campagne de Ligue des Nations, les Espagnols ont marqué les esprits en atomisant l’Allemagne (6-0). Ce succès a également permis à la Roja de valider son ticket pour la phase de finale de la Ligue des Nations.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐Dans cette poule, les principaux rivaux de l’Espagne sont la Suède et la Pologne, qui comptent dans leur rangs deux des meilleurs buteurs du continent européen. D’un côté, Zlatan Ibrahimovic, qui malgré le poids des années, vient de réaliser une saison exceptionnelle avec le Milan AC. Les excellentes prestations du buteur et son envie de revenir en sélection ont convaincu le sélectionneur suédois de le rappeler. La Pologne compte quant à elle sur Robert Lewandowski. Le Buteur polonais a de nouveau réalisé une saison de premier plan, inscrivant plus de 40 buts en Bundesliga et a permis à son club de vivre une année exceptionnelle avec un nouveau titre de champion d'Allemagne, mais aussi un succès dans le championnat du Monde des Clubs. Souvent annoncée comme un outsider, la Pologne se montre souvent décevante lors des phases finales des compétitions internationales et elle est d'ailleurs sortie au 1er tour du dernier Mondial. La dernière sélection du groupe n’est autre que la Slovaquie, passée par les barrages, qui ne devrait pas contrarier les 3 autres formations.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic groupe E Euro 2021 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !