Pronostic Grenoble Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble face à ses ambitions contre Auxerre

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de cette première partie de saison en Ligue 2, Grenoble occupe une très belle 3place au classement général. Les joueurs de Philippe Hinschberger avaient terminé l’année 2020 par un succès sur Troyes (2-0) qui lui avait permis de prendre la première place du général à son adversaire et concurrent pour la montée. En revanche, les Isérois se sont lourdement inclinés en milieu de semaine en Auvergne (3-0), face à un Clermont Foot qui fait partie des candidats aux playoffs. Depuis le début de cet exercice, le GF38 se montre intraitable dans son stade des Alpes avec un bilan de 7 victoires pour 1 nul contre le Paris FC. Lors des dernières semaines, les Grenoblois ont affronté plusieurs adversaires directs pour la montée et s’en sont plutôt bien sortis, hormis à Clermont. Ce samedi, les hommes de Philippe Hinschberger feront face à une ambitieuse formation auxerroise.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Candidat déclaré aux barrages d’accession, l’AJA assume pleinement son statut. Les Bourguignons occupent actuellement la 5et dernière place qualificative pour les barrages, avec seulement 3 points de retard sur la 2nde position, qui permet une montée directe dans l’élite. Les hommes de Jean-Marc Furlan sont sur une excellente dynamique de 11 journées sans la moindre défaite. En milieu de semaine, les Auxerrois ont été tenus en échec par Caen (1-1) à l’Abbé Deschamps. Formation très plaisante à regarder, l’AJ Auxerre se déplace à Grenoble avec ses idées de jeu et sa volonté de ramener un résultat. Ce choc entre une équipe grenobloise, jamais battue à domicile cette saison et désireuse de se relancer, et de l’autre côté une formation bourguignonne invaincue lors des 11 dernières journées, semble se diriger vers un match nul. Cette belle cote est à tenter avec le 1er pari remboursé en cash de Winamax qui permet de parier jusqu'à 100€ sans pression.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !