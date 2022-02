Pronostic Grenade Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadix désamorce Grenade

Pour clôturer la 26journée de Liga, Grenade reçoit Cadix dans une rencontre cruciale pour le maintien. El Grana occupait à l'orée de cette journée la 17place avec seulement 4 points d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que Cadix. Les partenaires de Gonalons connaissent une saison diamétralement opposée à celles des dernières années où le club andalou s’était hissé en quart de finale de l’Europa League. Sur une terrible dynamique, Grenade reste sur 7 journées de Liga sans le moindre succès et surtout sur 5 défaites consécutives. Au fond du trou,joue gros lors de la réception de Cadix puisqu’un succès lui permettrait de se constituer une petite avance confortable. En revanche, tout autre résultat le mettrait un peu plus en danger.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Cadix a montré des signes d’amélioration lors des dernières semaines en accrochant deux matchs nuls face au Celta Vigo (0-0) et contre Getafe (1-1). Ces points pris ont permis au club andalou de revenir à 4 unités de Grenade. Lors des 5 dernières journées de Liga, Cadix ne s’est incliné qu’une seule fois sur la pelouse de Majorque et arrive donc en confiance à Grenade. Sur cette période, l'expérimenté Alvaro Negredo (ex-Séville, Man City) s'est réveillé, marquant 3 de ses 5 buts de la saison. Ce match couperet est crucial pour lesavant un calendrier nettement plus compliqué dans les semaines à venir. En regain de forme, Cadix devrait au moins accrocher le point du match nul face à une formation de Grenade en grande difficulté en 2022.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenade Cadix encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !