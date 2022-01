Pronostic Gambie Tunisie : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

La Tunisie décroche son 8e face à la Gambie

Le Groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations est certainement l’un des plus ouverts car trois équipes jouent toujours la qualification. En effet, la Gambie, le Mali et la Tunisie sont dans un mouchoir de poche et luttent pour une place en 8de finale. Actuellement, la sélection gambienne domine le groupe, grâce à un succès obtenu lors de la première journée face à la Mauritanie (1-0). Ablie Jallow, l’attaquant de Seraing en Belgique a marqué le but décisif lors de ce match. Lors de la seconde rencontre, les Scorpions ont souffert face à une sélection malienne dominatrice mais ont réussi à égaliser à la toute dernière minute. La star de cette sélection, Musa Barrow qui évolue à Bologne, a transformé un penalty important. Bien placée, la Gambie n’a besoin que d’un point pour s’assurer une place en 8de finale. Dans cette sélection, on retrouve également le défenseur de la Sampdoria Colley ou le buteur du FC Zurich, Assan Ceesay.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Tunisie était perçue comme un outsider pour le titre. Les Aigles de Carthage sont passés à côté de leur premier match face au Mali (1-0), marqué par des décisions arbitrales hallucinantes. En revanche, les partenaires de Khaoui ont parfaitement lancé leur 2match face à la Mauritanie en inscrivant deux buts rapidement par Mathlouthi et l’inévitable Wahbi Khazri. Le buteur Stéphanois, qui avait loupé un pénalty face au Mali, a récidivé en seconde période avant d’être imité par Jaziri, pour s’assurer un succès aisé (4-0). Cette victoire a totalement relancé la Tunisie dans l’optique de la qualification car même un nul pourrait leur offrir une place de meilleure troisième. Néanmoins, les Aigles de Carthage vont vouloir poursuivre leur montée en puissance en s’imposant face à la Gambie. Positif à la covid, Khazri sera forfait sur ce 3match, et devrait être remplacé en pointe par Jaziri. Relancée par sa belle victoire face à la Mauritanie, la Tunisie devrait prendre le dessus sur la Gambie.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gambie Tunisie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !