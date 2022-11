Pronostic France Danemark : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Danemark

La France a mis le bleu de chauffe

Le Danemark doit se ressaisir

Des absences importantes de chaque côté

Les compos probables pour France - Danemark:

Une France revancharde

Les Champions du Monde français ont montré leur intention de conserver leur titre lors de leur 1ère rencontre du Mondial au Qatar. A contrario d’autres favoris, les Tricolores ont parfaitement négocié leur entame dans la compétition en disposant facilement de l’Australie (4-1). Cette rencontre a pourtant débuté de la pire des manières avec l’ouverture du score des Australiens dès la 10e minute et la sévère blessure de Lucas Hernandez. Ces mauvais présages ont rappelé que les trois derniers champions sortants avaient tous chuté dès la phase de poule lors des éditions précédentes. Néanmoins, après une entame timide, les Bleus ont haussé le niveau pour égaliser par Rabiot bien servi par Hernandez. L’ancien Parisien a ensuite récupéré un ballon important pour servir Giroud qui n’avait plus qu’à pousser au fond des cages. Cette réalisation a totalement changé la physionomie de la rencontre puisque la sélection tricolore a ensuite pris totalement le contrôle du match. En toute fin de mi-temps, la défense française a connu un coup de chaud avec une tête d’Irvine sur le poteau. Cette attaque australienne fut la dernière du match et les Bleus ont augmenté leur avance par Mbappé et Giroud en 2nde période. Avec cette victoire, la France a pris les commandes du groupe et serait assurée de se qualifier pour les 8e de finale en cas de succès contre le Danemark. Malgré cet excellent résultat, tout ne fut pas parfait lors du match contre les Socceroos, ce qui est normal en début de compétition. Didier Deschamps devrait s’attacher à régler certains détails pour donner plus de stabilité à son équipe lorsque celle-ci perd le ballon.Annoncé comme l’un des possibles outsiders pour le Mondial, le Danemark a livré une prestation décevante pour son entrée en lice dans la compétition (0-0). Bousculés par une Tunisie déterminée, les Danois n'ont pas été malheureux de rentrer au vestiaire avec un score de parité. Par la suite, la sélection danoise a haussé son niveau et a été tout proche d’ouvrir le score avec une tête de Cornelius terminant sa course sur le poteau. En toute fin de rencontre, la VAR est intervenue pour signaler un éventuel penalty en faveur du Danemark. L’arbitre central est allé voir son écran pour logiquement refuser le penalty pour une main totalement involontaire. Demi-finaliste du dernier Championnat d’Europe, le Danemark avait poursuivi sur sa lancée en se battant pour le Final 4 de la Ligue des Nations, en vain. Sur leur parcours, les Vikings ont notamment remporté leurs deux oppositions face à l’équipe de France. Equipe très solide, le Danemark est articulé autour de son meneur de jeu Christian Eriksen, dépositaire du jeu.La France est certainement la nation de cette Coupe du Monde la plus durement touchée par les absences. En effet, Maignan, Kimpembe, Kanté ou encore Pogba sont tous forfaits. Initialement convoqué, Karim Benzema a également été contraint de quitter le Qatar pour une douleur musculaire. L’absence du Ballon d’Or est vraiment préjudiciable pour l’équipe de France. Pour finir, lors de son 1er match contre l’Australie, Lucas Hernandez est sorti touché et doit également rentrer chez lui. Ces deux dernières absences réduisent l’effectif de l’EDF qui est dépourvu de latéraux. Entré en cours de match, Théo Hernandez a réalisé une très belle partie sur le plan offensif mais apporte moins de garanties défensives que son frère. En attaque, Giroud a parfaitement suppléé Benzema en inscrivant un doublé, ce qui lui permet de rejoindre Thierry Henry au classement des buteurs tricolores. De son côté, Kylian Mbappé a montré qu’il était dans une forme exceptionnelle avec plusieurs accélérations dévastatrices. Contraint de se réinventer au milieu de terrain, le duo Tchouameni – Rabiot a fait le taf. DD pourrait décider de changer son système en incorporant Fofana à la place de Dembélé pour offrir plus de stabilité à son équipe. Défensivement, Pavard pose question et a de nouveau été fautif sur l’ouverture du score des Australiens et pourrait perdre sa place au profit de Koundé. S’il est totalement rétabli, Raphael Varane devrait reprendre sa place dans l’axe aux côtés d’un Upamecano auteur d’un bon match contre l’Australie.A l’instar de l’EDF, le Danemark a perdu un élément important lors de son 1er match avec Delaney, forfait pour le reste de la compétition. Décevant sur le front de l’attaque, Dolberg pourrait être menacé au profit de Cornelius. Revenu à un excellent niveau depuis son malaise, Eriksen est le meneur de jeu de cette équipe qui dicte le tempo de sa sélection.: Lloris – Pavard (ou Kounde), Konaté (ou Varane), Upamecano, Theo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (ou Fofana), Griezmann, Mbappé - Giroud.: Schmeichel - Kristensen, Kjaer, Christensen, Andersen, Maehle - Höjbjerg, Eriksen, Lindstrom - Skov Olsen, Dolberg.Battue récemment lors de ses deux dernières confrontations face au Danemark en Ligue des Nations, la France aura à cœur de prendre sa revanche. Les Tricolores ont réalisé une prestation encourageante face à l’Australie mais vont devoir élever leur niveau pour venir à bout d’une équipe danoise qui ne peut pas se permettre de perdre. Deschamps devrait régler quelques problèmes dans l’animation défensive et compter sur la complicité de ses attaquants. De plus, Mbappé s’est montré tranchant et devrait avoir des opportunités pour faire la différence. Sur la lancée de son 1er match, la sélection française devrait prendre le dessus sur le Danemark et se qualifier pour les 8e de finale.