Pronostic Fiorentina Hellas Vérone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Fiorentina prend au moins 1 point face à l'Hellas Vérone

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina - Hellas Vérone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec ses 8 points d’avance sur le Genoa, la Fiorentina possède un petit matelas d’avance sur la relégation. La Viola réalise cependant une saison décevante au regard de son effectif et de sa stature. Leur reprise a été dans la lignée de cette saison, avec une seule victoire lors des 5 rencontres disputées, mais les partenaires de Ribéry ont l'air de redresser la tête. Après s'être imposé à une équipe de Parme (1-2) ils ont été accrochés à domicile par Cagliari (0-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Hellas Vérone est la sensation de la saison en Italie. Le promu occupe une très belle 9e place et réalise des prestations intéressantes. La dernière en date, en milieu de semaine contre l’Inter à domicile, où les Véronais ont pris un point face aux. En déplacement, les partenaires de Di Carmine sont en revanche moins performants et ne comptent que 3 victoires depuis le début de l’exercice. Ils n'ont d'ailleurs plus gagné depuis 7 matchs à l'extérieur. A domicile, la Fiorentina devrait prendre au moins un point sur son terrain dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Fiorentina Hellas Verone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !