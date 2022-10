Pronostic FC Séville Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Séville – Valence avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce FC Séville – FC Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a un an de cela, le FC Séville luttait pour la tête de la Liga face au Real Madrid et n’imaginait certainement pas vivre un départ aussi catastrophique lors de ce nouvel exercice. Les Andalous s’étaient récemment dangereusement rapprochés de la zone de la relégation. Et sur la scène européenne, le club sévillan était également en souffrance avec de lourds revers face à Dortmund et Manchester City. Lopetegui n’a pas survécu à cette mauvaise passe et a été remplacé par un revenant, Sampaoli. Le technicien argentin a apporté toute sa furia et a permis au club sévillan de se reprendre. En effet, Séville a tout d’abord pris un point contre l’Athletic Bilbao (1-1) avant de s’imposer sur la pelouse de Majorque (0-1) sur une réalisation du serbe Gudelj. En Ligue des Champions, le club andalou s’est également repris en prenant le point du match nul face à Dortmund (1-1). En regain de forme, Séville s’est éloigné de la zone de relégation pour remonter à la 13e place avec 3 unités d’avance sur le premier relégable.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Valence a connu des heures difficiles mais semble revivre sous les ordres de Gattuso. Actuellement, le club Ché se trouve en 7position du classement avec seulement deux points de retard sur les places européennes. Après avoir connu un départ laborieux, Valence se montre nettement plus régulier avec 4 dernières journées sans la moindre défaite. Les hommes de Gattuso se sont imposés contre le Celta Vigo (3-0) et Osasuna (1-2), pour un nul sur la pelouse de l’Espanyol (2-2). Le week-end dernier, les Valencians ont dû se contenter du nul face à Elche (2-2) avec un doublé de Cavani qui a inscrit ses premières réalisations sous ses nouvelles couleurs. Cette opposition entre deux formations en regain de forme devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 3 dernières rencontres disputées par Valence et comme 2 des 3 matchs de Séville sous Sampaoli.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville – FC Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !