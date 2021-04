Pronostic Everton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton repart de l’avant face à Crystal Palace

Huitième de Premier League à l'orée de cette journée, Everton pointe à 5 points de retard sur Chelsea, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Les Toffees ont en revanche un match en retard à jouer qui pourrait leur permettre de revenir potentiellement dans la course. Après avoir signé trois victoires consécutives face à Liverpool (0-2), Southampton (1-0) et West Bromwich Albion (0-1), Everton a connu un passage délicat avec des défaites face à Chelsea (2-0) et plus surprenant à Goodison Park face à Burnley (1-2). Les hommes de Carlo Ancelotti ont ensuite disputé les quarts de finale de la FA Cup où malgré une très belle résistance, ses protégés se sont inclinés face à une formation de Manchester City (0-2) qui marche sur l'eau actuellement. Pour cette rencontre face à Crystal Palace, Ancelotti devrait pouvoir compter sur James Rodriguez de retour de blessure tandis que Doucouré est toujours incertain. Appelé en sélection, Dominic Calvert-Lewin a confirmé son excellente saison et marqué des points en signant un doublé face à San Marin, ce qui devrait lui offrir une place au sein de l'équipe en juin pour l'Euro. De son côté, Crystal Palace est calé dans le ventre mou du classement à la 12e place avec 11 points d'avance sur le premier relégable. Dans cette dernière ligne droite de la saison, les Eagles ont simplement besoin de quelques points supplémentaires pour assurer leur maintien et contenir le retour de Fulham. Depuis quelques semaines, Palace va mieux avec une seule défaite lors des 5 dernières journées, sur la pelouse de Tottenham. Les Eagles ont notamment signé une victoire importante lors de la dernière journée face à West Bromwich Albion (1-0) sur un penalty du capitaine Milivojevic. Pour cette affiche du lundi soir, Everton, qui abat l'une de ses dernières cartes pour se mêler dans la course à la C1, devrait s'imposer face à une formation de Palace qui ne joue plus grand-chose.