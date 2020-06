Pronostic Eintracht Francfort Schalke : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Match nul dans une rencontre sans enjeu entre l'Eintracht Francfort et Schalke

Dixième avec 38 points au compteur, l'Eintracht va se maintenir dans l'élite Allemande mais les partenaires de Kostic vont avoir du mal à rejoindre l'Europa League. A 3 journées de la fin, Francfort accuse un retard de 5 points sur la 7place (Hoffenheim), quasiment impossible à combler. Pourtant, les résultats sont assez bons depuis 4 journées. Après deux victoires face à Wolfsbourg (2-1) et contre le Werder Breme (3-0), Francfort a perdu 3 points précieux contre Mayence il y a 10 jours (défaite 2-0) mais la bande de Bas Dost a bien réagi en s'imposant contre le Herta Berlin ce week-end (1-4). Avec entre temps une élimination en demi-finale de Coupe d'Allemagne, la fin de saison de Francfort est devenue presque sans intérêt.chez⇒ ⇒⇐ ⇐La fin de saison de Schalke 04 se rapproche grandement de celle de Francfort. Juste devant l'Eintracht, avec une unité d'avance, la formation de Gelsenkirchen pointe à la 9place de cette Bundesliga. Après un début de saison en fanfare, les partenaires du jeune Todibo ont entamé la deuxième phase de la pire des manières. Depuis le 17 Janvier, et une victoire contre Gladbach' (2-0), Schalke n'a plus remporté le moindre match. 13 matchs sans la moindre victoire. Opposés au Bayer Leverkusen dimanche dernier, les Bleus et Blancs ont bien cru mettre fin à cette série négative, mais Leverkusen est reparti avec le point du nul d'un match dominé par le Bayer (1-1). Auteur de deux 2 nuls sur ses 2 derniers matchs, Schalke a retrouvé un peu d'orgueil et pourrait accrocher un troisième partage des points consécutifs à Francfort.