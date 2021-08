Pronostic Danemark Ecosse : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Danemark enchaine face à l’Ecosse

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Danemark – Ecosse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark reçoit l’Ecosse dans le cadre de la 4journée de qualification pour la Coupe du Monde. Actuellement, les Danois occupent la première place de leur groupe éliminatoires avec 9 points. Auteur d’un parcours sans-faute avec 3 succès en autant de rencontres, la sélection danoise pourrait s’envoler en cas de victoire face à l’Ecosse, qui est en deuxième position. Lors du dernier championnat d’Europe, les Vikings ont conquis les supporters européens par leur courage suite au malaise vécu par Eriksen. Repartis de l’avant suite à cet incident, les Danois s’étaient hissés en demi-finale face à l’Angleterre, qui s’était seulement imposée lors des prolongations sur un penalty discutable. Impressionnant lors de ces 3 premiers matchs de qualif’ pour le Mondial 2022, le Danemark s’était imposé contre Israël (0-2), la Moldavie (8-0) et l’Autriche (0-4), compte enchainer face à l’Ecosse. Si Eriksen est absent pour ce rassemblement, mais aussi Braithwaite, Kasper Hjulmand peut compter sur les Schmeichel, Christensen, Kjaer, Hojbjerg, Damsgaard ou Maehle, brillants dans le courant de l’été. Forfait avec Nice ce week-end, Dolberg est incertain.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Ecosse avait retrouvé lors de l’Euro les joies d’une compétition internationale, plus de 20 ans après le Mondial 1998. Limitée, la sélection écossaise n’est pas parvenue à sortir de la phase de groupe malgré un match nul face au futur finaliste, l’Angleterre. Le sélectionneur Clarke a été conforté dans son poste et vient d’être prolongé. Le technicien écossais devrait s’appuyer sur l’ossature de l’Euro, avec Robertson de Liverpool, Gilmour de Norwich, Che Adams de Southampton et Tierney d’Arsenal. Lors de leurs trois premiers matchs dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022, les Ecossais ont dominé les Iles Féroé mais ont été tenus en échec par Israël (1-1) et l’Autriche (2-2). En confiance suite à son superbe parcours lors de l’Euro, le Danemark devrait s’imposer à domicile face à une Ecosse dans une rencontre avec plus d’un but.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark – Ecosse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !