Pronostic Crystal Palace Wolves : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace muselle les Loups de Wolverhampton

Douzième de Premier League pour le premier exercice de Patrick Vieira à sa tête, Crystal Palace avait ravi ses fans en proposant un jeu très agréable. Sur leur lancée, les Eagles se comportent plutôt bien avec la 13place du classement général. Néanmoins, les protégés de Patrick Vieira ne comptent que deux points d'avance sur la zone de relégation et un seul sur leur adversaire du soir qui se classe 17. Un succès ce mardi pourrait offrir un peu d'air à Palace. Depuis l'entame de la saison, l'équipe londonienne a perdu à 3 reprises mais face à 3 grosses cylindrées, Arsenal, Manchester City et Chelsea. En revanche, lesaccumulent les matchs nuls qui ne leur permettent pas de progresser dans le classement. Le week-end dernier, Palace a souffert au King Power de Leicester mais s'est finalement arraché pour prendre un point (0-0). Pour son dernier match à domicile, la bande à Vieira avait pris le dessus sur Leeds avec des réalisations d'Odsonne Edouard et d'Eze (2-1). Comme souvent dans le Sud-Est de Londres, le meilleur joueur actuel est l'Ivoirien Wilfried Zaha, qui compte 4 réalisations depuis le début de saison.

Wolverhampton avait réalisé de très bons exercices depuis son retour en Premier League. Mais cette saison, lesont perdu de leur superbe et se sont rapidement retrouvés dans la zone de relégation. Le coach portugais Bruno Lage n'a pas résisté à cette entame et a été licencié la semaine passée. Son remplaçant n'a pas encore officiellement été désigné mais il devrait s'agir d'un coach portugais puisque les noms de Nuno Espirito Sancho et de Pedro Martins sont avancés, après le refus de Lopotegui. Dans une rencontre extrêmement importante pour le maintien, les Loups se sont imposés le week-end dernier à domicile face à Nottingham (1-0). Le capitaine Ruben Neves a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty, tandis que José Sa a été le héros du match en sortant le penalty du jeune Johnson. Ce succès a permis à Wolverhampton de sortir de la zone rouge. En revanche, lesn'ont pris qu'1 points en 5 déplacements cette saison (1 nul, 5 défaites). Devant son public de Selhurst Park, Palace devrait conserver sa solidité face à des adversaires à sa portée en prenant au moins un point face à Wolverhampton.