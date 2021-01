Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts des deux côté entre Chelsea et Manchester City

Sur cette 17journée de Premier League, la 1de l'année 2021, Chelsea reçoit Manchester City ce lundi dans une affiche entre deux prétendants au top 4, voire au titre. Si tout n'est pas perdu pour Chelsea dans la course à la succession de Liverpool, le club londonien vient de griller plusieurs cartouches, en s'inclinant sur ses 3 derniers matchs de championnat joués en déplacement. A domicile, lessont en revanche quasiment invaincus cette saison, n'ayant perdu qu'une seule rencontre toutes compétions confondues : face à Liverpool. 3 des 4 derniers matchs de Chelsea ont vu des buts être marqués des deux côtés, dont sa dernière rencontre face à Aston Villa (1-1, but de Giroud).

avec le même nombre de points que Chelsea mais deux matchs joués en moins, Manchester City a vu son match de lundi face à Everton être reporté à cause de cas covid décelés en son sein mais a pu reprendre l'entraînement assez rapidement. Avant ce report, lesétaient dans une bien meilleure dynamique qu'en début de saison avec une série en cours de 10 matchs sans défaite (7 victoires, 3 nuls). Entre une équipe de Chelsea très forte à domicile et une formation de Manchester City en bonne forme, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.