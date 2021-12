Pronostic Chelsea Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea retrouve sa puissance face à Everton

Arrivé en cours de saison dernière après avoir été viré rudement du PSG, Thomas Tuchel a totalement métamorphosé Chelsea. Largués en Premier League, les Blues avaient effectué une très belle remontée pour accrocher une place dans le Top 4. Ensuite, les Londoniens s'étaient surtout signalés sur la scène européenne en remportant la Ligue des Champions face à Manchester City (1-0). Bien parti dans cette nouvelle saison, Chelsea avait rapidement pris les commandes de la Ligue avant de connaitre un coup de moins bien lors des dernières semaines. Cette baisse de régime s'est traduite par la perte de la 1ière place du groupe de LDC au détriment de la Juventus, suite au nul concédé sur la pelouse du Zenit St Petersbourg (3-3). En championnat, les partenaires de Cesar Azpilicueta ont récemment perdu des points face à Burnley (1-1), Manchester United (1-1) et West Ham (3-2). Le week-end dernier, les Blues ont confirmé leur passage un peu plus compliqué en dominant difficilement Leeds (3-2) grâce à un doublé sur penalty de Jorginho et un but de Mount. Comme souvent, Antonio Rüdiger a été l'un des meilleurs joueurs du match provoquant le penalty décisif de Jorginho.

De son côté, Everton n'est pas au mieux puisque les Toffees ont seulement remporté un match lors des 10 dernières journées de Premier League face à Arsenal (2-1). Le week-end dernier, les hommes de Benitez ont subi une nouvelle déconvenue sur la pelouse de Crystal Palace (3-1). La série de mauvais résultats a poussé Everton en 14position avec seulement 7 points d'avance sur le premier relégable, Burnley. La terrible dynamique d'Everton met Rafael Benitez sous pression. De plus, le coach espagnol doit faire face à l'absence de son meilleur joueur, Dominic Calvert-Lewin. Son indisponibilité est préjudiciable tant il est important sur le front de l'attaque des Toffees. En déplacement, Everton reste sur 4 revers consécutifs face à Wolverhampton (2-1), Manchester City (3-0), Brentford (1-0) et Crystal Palace (3-1). Un peu moins bien ces derniers temps mais tout de même vainqueur de 2 de ses 3 derniers matchs de Premier League, Chelsea devrait retrouver son efficacité dans les 2 surfaces pour décrocher une victoire tranquille face à une formation des Toffees en difficulté loin de ses bases.