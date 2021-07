Pronostic Celtic Midtjylland : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Celtic prend une option face à Midtjylland

Dominé par le grand rival, les Glasgow Rangers, le Celtic a vécu une saison blanche l'an passé. Neil Lennon n'a pas survécu à ce triste exercice et a été remplacé par Ange Postecoglou. Le nouveau coach a eu pour dernière mission d'entrainer la sélection australienne, et lui a permis de se qualifier pour le Mondial 2018. En revanche, la triste prestation offerte face à la Syrie lors des barrages, lui avait coûté sa place, puisque c'est le hollandais Bert van Marwijk qui a dirigé l'Australie en Russie. En Ecosse, la mission s'annonce compliqué puisque les Rangers de Gerrard ont pris confiance. Postecoglou possède cependant un effectif de qualité qui comprend notamment les français Odsonne Edouard, Olivier Ntcham ou Christopher Jullien, mais aussi l'israélien Nir Bitton, ou les écossais Leigh Griffiths ou Greg Taylor. Le Celtic a disputé plusieurs matchs amicaux de préparation, avec un bilan mitigé de deux succès, un nul et une défaite le week-end dernier face à Preston (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Midtjylland avait été la surprise des qualifications la saison passée. En effet, les Danois avaient réalisé un excellent parcours avec notamment une large victoire sur le Slavia Prague (4-1) lors de l'ultime match. La formation danoise a ensuite hérité d'un groupe de Ligue des Champions compliqué, puisqu'elle devait faire face à Liverpool, l'Atalanta Bergame et l'Ajax d'Amsterdam. Sur le plan national, Midtjylland a très mal fini et a été devancé dans les ultimes journées par Brondby. Deuxième, la formation danoise est engagée dès les quarts de finale des barrages. Dans cette équipe, on retrouve notamment Pione Sisto, passé par le Celta Vigo, et présent au Mondial russe avec le Danemark. Pour lancer sa saison, Midtjylland s'est incliné à domicile face à Odense (1-2), malgré la réalisation de Sisto. Déterminé à effacer un triste exercice, le Celtic devrait repartir de l'avant face à Midtjylland pour tenter de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. A domicile, le club écossais semble en mesure de s'imposer.