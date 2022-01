Pronostic Cameroun Cap Vert : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

3 sur 3 pour le Cameroun face au Cap Vert

La dernière journée du groupe A de la CAN se joue ce lundi. Avec 6 points récupérés sur 6 possibles, le Cameroun est déjà qualifié et assuré de la 1place. Le pays hôte de cette CAN 2021 disputée en 2022 a d'abord battu le Burkina Faso (2-1), une équipe invaincue depuis 8 matchs, avant d'atomiser l'Ethiopie qui avait pourtant ouvert le score (4-1). Alors que les matchs de cette CAN sont souvent pauvres en but, ceux des Lions Indomptables sont très ouverts. Sur une série de 6 victoires consécutives (dont l'une face à la Côte d'Ivoire) et qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les Camerounais vont sans doute faire un peu tourner sur ce match.de cette poule, le Cap Vert n'est pas au mieux avant d'affronter le Cameroun. Opposés d'abord à une modeste Ethiopie il y a 10 jours, les Cap Verdiens l'ont emporté de justesse (1-0) à 10 contre 11 sur un but Julio Tavares. Ensuite, les coéquipiers de l'ancien Dijonnais affrontaient le Burkina Faso dans un match considéré comme l'affiche décisive pour la 2place du groupe et ils ont perdu cette rencontre (1-0) face à des Burkinabais pourtant privés de leur capitaine et ancien Lyonnais Bertrand Traoré. S'il ne jouera pas le Mondial 2022, Le Cap Vert a longtemps tenu la dragée haute au Nigéria, finalement qualifié grâce à 2 points d'avance. Bien que déjà qualifié pour les 1/8, le Cameroun va sans doute tenter de faire plaisir à ses supporters en l'emportant face à un Cap Vert assez décevant depuis le début de cette CAN.