Pronostic Cameroun Algérie : Analyse, cotes et prono du barrage aller pour la Coupe du Monde 2022

Le Cameroun sur sa lancée face à l’Algérie

Le Cameroun a réalisé un très beau parcours en Coupe d’Afrique des Nations, dont elle était le pays hôte, en atteignant les demi-finales. Tombés sur une équipe d’Egypte toujours aussi dur à manœuvrer, les Lions indomptables se sont seulement inclinés lors de la séance de tirs aux buts face aux Pharaons. Pour terminer la compétition, la sélection camerounaise s’est reprise devant son public pour prendre le dessus sur le Burkina Faso dans le match pour la 3place. Pour atteindre ces barrages, les Lions Indomptables ont réalisé quasiment un parcours parfait avec 5 victoires et une défaite lors des 6 journées des éliminatoires pour le Mondial. Ces résultats lui ont permis de devancer notamment la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Pour tenter de se qualifier pour le Mondial 2022, la sélection camerounaise compte sur son meilleur buteur Vincent Aboubakar, une nouvelle fois irréprochable lors de la CAN (meilleur buteur de la compétition avec 8 buts). Le nouveau sélectionneur Rigobert Song a également décidé d’appeler le portier de l’Ajax Onana, l’ancien milieu marseillais Zambo Anguissa mais aussi les Choupo-Moting ou Toko-Ekambi.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐L’Algérie, qui avait remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en dominant le Sénégal (2-0) en finale, est complétement passé au travers lors de la dernière édition en parvenant pas à sortir de sa poule. Incapable d'installer son jeu, la sélection algérienne a été tenue en échec par la Sierra Leone (0-0) avant de s’incliner face à la Guinée Equatoriale (0-1) et lors de la dernière journée face à Côte d’Ivoire (3-1). En fin d’année 2021, l’Algérie s’était distinguée en remportant la Coupe Arabe face à la Tunisie en finale (0-2). Pour ce rassemblement, Belmadi a fait des choix forts puisque les Ounas, Benrahma, Bounedjah ou Brahimi n’ont pas été convoqués. Déçu des dernières prestations de son équipe, Belmadi a sanctionné quelques éléments décevants lors de la CAN. Pour passer ce tour, l’ancien joueur marseillais a appelé les Mandi, Bensebaini, Atal, Bennacer, Mahrez, Slimani ou Belaïli. De retour au premier plan et à domicile, le Cameroun devrait prendre le dessus lors de ce match aller sur une sélection algérienne irrégulière ces derniers mois.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cameroun Algérie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !