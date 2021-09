Pronostic Cagliari Venise : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Venise peut accrocher un résultat à Cagliari

L'affiche qui ouvre la 7e journée de Serie A met aux prises deux formations qui connaissent des difficultés dans ce début de championnat, Cagliari et Venise. La formation sarde est la plus mal en point des deux avec la 19place au classement et 2 points au compteur. Lors des deux dernières saisons, Cagliari avait déjà dû lutter durement pour se maintenir. Cette entame n'annonce rien de positif pour la suite. Avec un bilan de 2 nuls et 4 défaites lors des 6 premières journées de Serie A, Cagliari a décidé de changer d'entraîneur et de confier les clés de l'équipe à l'expérimenté Walter Mazzarri. Après avoir vu son équipe obtenir un nul sur le terrain de la Lazio, le nouveau coach sarde a rapidement déchanté avec deux revers face à Empoli (0-2) et le Napoli (2-0). Malgré le mauvais départ de son équipe, le Brésilien Joao Pedro se montre toujours aussi efficace avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives. L'attaquant sarde a été impliqué lors de 6 des 7 buts de sa formation. Promu cette saison, Venise s'attendait à souffrir lors de cette saison. Après 6 journées, les partenaires de Ceccaroni ont seulement récolté 4 points obtenus lors de leur succès sur le promu Empoli et lors du nul face au Torino (1-1) lundi dernier. Les joueurs de Zanetti ont disputé 4 matchs en déplacement pour un seul succès et 3 défaites. A noter que les revers ont été subis face à des grosses écuries comme le Napoli ou le Milan, ou des équipes en forme comme l'Udinese. Mieux que Cagliari en ce début de saison, Venise veut profiter de ce voyage en Sardaigne pour accrocher un résultat face à une équipe pas au mieux.