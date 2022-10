Pronostic Brest Reims : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims résiste à Brest

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brest Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le ciel s'est longtemps assombri au dessus du Stade Brestois qui a connu des premiers mois très difficiles cette saison. Plombé par des résultats particulièrement décevants, il a rapidement pris place dans la zone de relégation et a fini par remercier son coach Michel Der Zakarian, remplacé temporairement par une figure locale, Bruno Grougi. Le week-end dernier, le club finistérien a enfin entrevu une éclaircie en s'imposant sur le terrain de Clermont (1-3) après un match enfin abouti qui demandera à être confirmé ce dimanche. Cette victoire a d'ailleurs mis fin à une longue série de 8 rencontres sans la moindre victoire.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Reims, de son côté, n'a pas non plus particulièrement brillé depuis la reprise de la compétition au mois d'août dernier comme en témoigne son total assez faible de 12 points pris en autant de rencontres. Néanmoins, les Champenois ont resserré les boulons depuis plusieurs semaines et ils viennent d'aligner 4 rencontres sans la moindre défaite. Les pensionnaires du Stade Auguste-Delaune ont notamment tenu tête au PSG (0-0) et à Lorient (0-0), deux équipes en forme, avant d'imposer sa loi contre l'AJ Auxerre la semaine dernière (2-1) avec des buts de leurs 2 cadors offensifs, Balogun (7 buts) et Ito (4 buts). En s'appuyant sur leurs dernières prestations, les visiteurs pourraient donc venir chercher un résultat sur le terrain d'une équipe brestoise qui n'a pas encore gagné à la maison cette saison.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(540€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !