Pronostic Brest Lens : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lens à bon port à Brest

L'une des affiches entre équipes de Ligue 1 des 16es de finale de Coupe de France nous amène en Bretagne avec l'opposition entre Brest et Lens. Ces deux formations occupent des classements totalement opposés puisque le Stade Brestois se retrouve dans la zone de relégation tandis que les Sang et Or sont engagés dans la lutte pour le titre. Suite à la mauvaise entame du club breton, les dirigeants brestois ont décidé de licencier Michel der Zakarian pour mettre en place Eric Roy très récemment. L'ancien coach niçois a redonné un peu de solidité à cette formation puisque les Brestois se sont qualifiés face à Avranches (2-0) avant d'enregistrer deux matchs nuls en championnat face à Lille (0-0) et Toulouse (1-1). Ces résultats ont redonné un peu de baume au cœur aux partenaires de Franck Honorat. Cependant, enchainer les matchs nuls ne permet pas de se sauver et le club breton a un grand besoin de victoires. Le Stade Brestois veut sans doute se servir de cette Coupe de France comme un tremplin pour se sauver lors de leur dernière ligne droite.

De son côté, le Racing Club de Lens réalise une saison incroyable. Avec son football panache, le club nordiste met même la pression au Paris Saint-Germain dans la course au titre. En effet, les protégés de Franck Haise ne comptent plus que 3 points de retard sur le leader parisien. Les Lensois avaient comblé une partie de leur retard lors de la réception des hommes de Galtier à Bollaert. Poussés par leur superbe public, les Sang et Or avaient largement pris le dessus sur Mbappé et ses partenaires (3-1). Depuis ce succès, Lens a connu une contre-performance à Strasbourg (2-2) en étant tenu en échec par des Alsaciens pourtant pas au meilleur de leur forme. En revanche, les Nordistes ont encore fait le taf le week-end dernier à Bollaert face à Auxerre (1-0) même si la victoire fut difficile à obtenir. Lors de ce mercato, le Racing s'est renforcé avec l'arrivée de Thomasson qui pourrait connaître ses premières minutes avec son nouveau club ce week-end. Au regard de sa forme actuelle, Lens est le logique favori de cette opposition mais se méfie toutefois de cette équipe brestoise qui a retrouvé quelques vertus depuis l'arrivée de Roy.