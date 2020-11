Pronostic Betis Séville Eibar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Eibar prend au moins un point chez le Bétis Séville

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Betis Eibar :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Douzième du championnat, le Bétis déçoit encore après une dernière saison déjà compliquée. Après avoir gagné 3 de ses 5 premiers matchs, le club de Nabil Fekir vient de perdre 4 de ses 5 dernières rencontres. Le Bétis reste d'ailleurs sur un cinglant 4-0 concédé chez un Bilbao pas vraiment en forme sur ce premier quart de saison, après un 5-2 encaissé chez un Barça pas non plus au mieux.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Eibar ne fait pas mieux avec une 16e place au classement. Mais come à son habitude, le petit club basque est tenace et s'arrache pour aller chercher tous les points possibles. Eibar n'a d'ailleurs perdu qu'1 seul de ses 6 derniers matchs, face à un Cadiz alors énorme en déplacement. A coté, le club de Takashi Inui a fait 3 nuls contre Osasuna, Huesca et Getafe, pour 2 victoires à l'extérieur contre à Valladolid et Séville. Contre l'autre équipe sévillane, Eibar devrait être capable de prendre au moins 1 point.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Betis Séville Eibar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !