Pronostic Beitar Jerusalem Maccabi Tel Aviv : Analyse, prono et cotes du match de la Ligat d'Israël

Le Maccabi Tel Aviv enchaîne chez le Beitar Jerusalem

Largement en tête du championnat israélien, le Maccabi Tel Aviv devrait confirmer cette saison son statut de club le plus titré du football national. Une victoire aujourd'hui les rapprocherait un peu plus d'un titre garanti alors que le Maccabi reste sur 5 succès consécutifs. Depuis la reprise, le Maccabi Tel Aviv a battu les deux clubs d'Haïfa à domicile et sans concéder de but (2-0 à chaque fois contre l'Hapoël et le Maccabi). En face, Le Beitar Jerusalem est à la 3place du classement mais avec un débours énorme de 20 points sur son adversaire du jour. Le Beitar n'a pas gagné un match depuis la reprise, concédant le match nul à domicile face à l'Hapoël Beer Sheva (1-1) pour 1 grosse défaite chez l'Hapoël Tel-Aviv (3-0) la semaine passée. Avec sa pléiade d'internationaux mais aussi l'ancien de Bilbao Saborit, le Maccabi Tel Aviv devrait enchaîner une nouvelle victoire ce lundi.