Pronostic Barcelone Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Barcelone assume sa supériorité face à Ferencvaros

Le FC Barcelone joue gros cette saison, et notamment en Ligue des Champions. En effet, les ont été récemment éliminés par la Roma et Liverpool, alors que les Barcelonais avaient largement remporté le match aller. Les deux subies au retour ont été mal vécues par les Socios catalans. Ces derniers ont connu le coup de grâce la saison dernière avec l'humiliation subie face au Bayern (8-2) en quart de finale. Pour relancer le club, Ronald Koeman est arrivé. Ses débuts ont été plutôt positifs avec deux larges succès face à Villareal (4-0) et le Celta Vigo (3-0). Lors de ces deux victoires, Fati Ansu et Philippe Coutinho se sont mis en valeur. La suite fut moins glorieuse pour le club catalan qui a partagé les points avec le FC Séville (1-1) avant de s'incliner ce week-end à Getafe (1-0). Le FC Barcelone doit rebondir face à une équipe de Ferencvaros largement à sa portée. Les Hongrois ont remporté leur championnat national en terminant avec 13 points d'avance sur Fehervar. Le club hongrois est passé par les barrages pour intégrer la phase de groupe pour la première fois de son histoire, symbole d'un football hongrois en progrès. Les hommes de Sergiy Rebrov ont commencé leur périple mi-août avec des victoires sur Djurgarden, le Celtic, le Dynamo Zagreb et Molde. En championnat, Ferencvaros est invaincu et occupe la tête avec un match en moins. Le Norvégien Tokmac Nguen est le meilleur buteur du club avec 4 réalisations. Largement supérieur, le FC Barcelone devrait s'imposer dans une rencontre qui devrait nous offrir beaucoup de buts entre deux équipes plutôt tournées vers l'avant.