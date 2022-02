Pronostic Atlético Madrid Manchester United : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

Manchester United confirme ses progrès face à l’Atlético !

Ce 8de finale entre l'Atletico Madrid et Manchester United met aux prises deux formations qui déçoivent globalement cette saison. Champions d'Espagne en titre, les Colchoneros occupent actuellement la 5position en Liga avec 15 points de retard sur le Real, leader. Les hommes de Diego Simeone ont quasiment dit adieu à la conservation de leur titre de champion d'Espagne. L'Atletico se montre trop irrégulier pour espérer mieux. En effet, juste après leur magnifique victoire arrachée à 10 contre 11 face à Getafe (4-3), les Matelassiers avaient l'opportunité de se replacer en milieu de semaine dernière en match en retard face à la lanterne rouge, Levante. Les partenaires de Lemar ont été incapables de s'imposer et se sont même inclinés à domicile (0-1). En revanche, la formation madrilène a signé un succès probant le week-end dernier à Osasuna (0-3) avec des buts des 3 joueurs offensifs majeurs Correa, Luis Suarez et Joao Felix, en l'absence une nouvelle fois de Griezmann. Pour se qualifier pour ces 8de finale, les Espagnols ont connu les pires difficultés mais ont profité de leur efficacité pour s'imposer à Porto lors de l'ultime journée. Héros de cette rencontre, Antoine Griezmann a retrouvé le banc ce week-end et pourrait être opérationnel ce mercredi. En revanche, Yannick Carrasco est suspendu, tandis que la recrue hivernale Wass est blessée.

De son côté, Manchester United dispose certainement de l'un des plus beaux effectifs européens avec les Ronaldo, Pogba, De Gea, Lindelof, Rashford, Varane, Sancho, Fernandes ou Cavani. Malgré cette accumulation de stars, les sont loin du compte, à la fois dans le jeu produit et les résultats. En Premier League, les hommes de Ralf Rangnick occupent la 4e place avec 4 points de retard sur Chelsea, mais 2 matchs supplémentaires joués par rapport à Arsenal, Wolverhampton ou Tottenham qui suivent derrière. Si Manchester United a déjà fait une croix sur le titre de champion d'Angleterre qui semble une nouvelle fois réservé à son rival Man City, sa présence dans le top 4 n'est même pas certaine. Man U semble en revanche aller bien mieux. En milieu de semaine dernière, United a retrouvé les joies de la victoire à Old Trafford face à une belle équipe de Brighton (2-0) avec le 9e but de Cristiano Ronaldo en Premier League cette saison. Sur leur lancée, les ont livré une prestation sérieuse à Elland Road face à Leeds (2-4). Au niveau de l'effectif, Rangnick dispose quasiment de tout son groupe puisque seuls Cavani (blessé) et Greenwood (problèmes judiciaires) sont indisponibles. De retour de blessure depuis quelques rencontres, Paul Pogba s'est montré très régulier dans ses performances. Habitué à briller lors des chocs face à l'Atlético avec le Real, CR7 aura à cœur de se montrer face aux Colchoneros. Le Portugais avait été le Mancunien de la phase de groupe de C1, sauvant son équipe à plusieurs reprises et inscrivant 6 buts. Pas spécialement convaincant en Premier League, Man U s'était montré réaliste en C1, terminant 1de sa poule devant Villarreal et l'Atalanta. De plus, les derniers succès obtenus et un effectif quasiment au complet font pencher la balance du côté des Red Devils.