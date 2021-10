Pronostic Atlético Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Atlético – Barcelone peu reluisant

La 8journée de Liga nous offre une très belle affiche sur le papier entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone. Les Colchoneros ont réalisé une super saison au cours de laquelle ils ont remporté le titre devant le Real Madrid et le FC Barcelone. Lors de l'intersaison, le club s'est renforcé avec les arrivées de De Paul mais aussi avec le retour d'Antoine Griezmann. En revanche, les Matelassiers ont perdu Saul Niguez, parti rejoindre Chelsea. Qualifié pour la Ligue des Champions, l'Atlético a lancé sa campagne par un match nul face au FC Porto (0-0). En milieu de semaine, les hommes de Diego Simeone ont été malmenés par le Milan AC. Néanmoins, l'expulsion prématurée de Kessie pour les Lombards a permis à l'Atletico de s'imposer grâce à Antoine Griezmann (1but depuis son retour) et par Luis Suarez, ses deux anciens ex-barcelonais. En Liga, les Colchoneros sont restés invaincus lors des 6 premières journées (4 victoires, 2 nuls) mais ont connu une désillusion sur la pelouse de la lanterne rouge, Alaves (1-0) la semaine passée. De son côté, le FC Barcelone vit des heures sombres. Avec le départ de Messi et dans une moindre mesure celui de Griezmann, la formation catalane fait nettement moins peur. Les adversaires du club blaugrana profitent de la baisse de régime des Barcelonais pour accrocher des résultats. En Ligue des Champions, le Barca a subi deux lourdes défaites face au Bayern Munich (3-0) et contre le Benfica (3-0) en milieu de semaine. Ce dernier revers assombrit l'avenir de Koeman au sein du club catalan. Une défaite face à l'Atletico pourrait lui coûter sa place. En Liga, le Barca pointe en sixième position. Lors des dernières journées, les Barcelonais ont aligné deux matchs nuls face à Grenade (1-1) et contre Cadix (0-0), pour un succès face à Levante (3-0). Sorti en cours de match face au Benfica, Pique devrait manquer ce rendez-vous face à l'Atletico. L'Atletico et le Barca ont eu du mal à imposer leur jeu lors des dernières rencontres, et ces deux formations pourraient se neutraliser lors de cette affiche.