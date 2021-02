Pronostic Atalanta Bergame Naples : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d'Italie

L’Atalanta a le dernier mot face au Napoli

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta Bergame Naples :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Atalanta Bergame reçoit le Napoli dans le cadre des demi-finales de la Coupe d’Italie. Le match aller entre ces deux formations s’était soldé par un 0-0, qui permet aux deux équipes d’envisager une qualification en finale. Las’apprête à connaitre quelques semaines chargées puisqu’elle doit affronter le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais elle doit aussi faire son retard en Serie A pour pouvoir se qualifier pour une compétition européenne. La bande à Gasperini reste sur des résultats décevants avec une défaite face à la Lazio (1-3) et un score de parité face au Torino ce week-end (3-3). Samedi, l’Atalanta menait de 3 buts avant de craquer face à une formation turinoise qui lutte pour son maintien. Toujours aussi intéressante offensivement, la Dea commet par moment des grossières erreurs défensives.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli va défendre chèrement son trophée acquis l’an passé face à la Juventus. A l’instar du club bergamasque, la formation de Gattuso se montre moins performante lors des dernières semaines. Ce constat vaut notamment en déplacement, où le Napoli reste sur deux revers face à Vérone (3-1) et contre le Genoa (2-1). Battu en Super Coupe d’Italie par la Juventus (2-0), le club napolitain s’est qualifié pour ces demi-finales en dominant successivement Empoli (3-2) et la Spezia (4-2), deux équipes abordables reçues au San Paolo. Dans cette demi-finale retour ouverte, la qualité offensive de l’Atalanta et le mauvais passage du Napoli à l’extérieur laissent penser que le club bergamasque semble en mesure de se qualifier pour la finale de la Coppa Italia.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !