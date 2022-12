Pronostic Argentine Croatie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Argentine - Croatie

Nos pronostics pour Argentine - Croatie

L’Argentine survoltée

Une Croatie avec ses certitudes

Une Messi dépendance en Argentine, la Croatie avec ses cadres

Les compos probables pour Argentine - Croatie:

La Croatie, l’art de faire déjouer

Mal partie dans cette Coupe du Monde avec une surprenante défaite contre l'Arabie Saoudite (1-2), l'Argentine a su relever la tête. En effet, au pied du mur lors de leur opposition face au Mexique, les Albiceleste s’en sont remis au génie de Lionel Messi pour faire sauter le verrou mexicain et se relancer dans ce Mondial (2-0). Nettement plus convaincants lors de leur dernier match de poule, les Argentins ont logiquement pris le dessus sur la Pologne (2-0) malgré un penalty manqué par Messi. Qualifiée en ayant fini 1ère de sa poule, l’Argentine est tombée sur l’une des plus modestes sélections présentes en 8e de finale, l’Australie. Les hommes de Scaloni se sont longtemps heurtés à un mur avant de pouvoir compter sur le talent de la Pulga, qui a fait la différence dans son style traditionnel. Ensuite, les Argentins ont pris les commandes du match mais ont raté plusieurs opportunités de se mettre à l’abri. Suite à la réduction du score très fortuite des Socceroos, les partenaires de Paredes ont souffert avec un sauvetage du portier Martinez à la dernière seconde du match (score final 2-1). En pleine confiance, l’Albiceleste a parfaitement négocié son entame de match face aux Pays-Bas pour mener de 2 buts à la 73e minute, avec à chaque fois Messi aux manettes. Alors que l’on pensait le match plié, la sélection hollandaise a tout renversé pour revenir au score sur sa dernière opportunité. Dans une fin de match étouffante et marquée par de nombreux gestes d’humeur, les deux sélections en sont venues à la séance de tirs aux buts pour déterminer le vainqueur. Déjà décisif lors du sacre en Copa America, Emiliano Martinez a sorti les penaltys de van Dijk et Berghuis, tandis que Lautaro Martinez a inscrit le dernier qui a envoyé sa sélection en demi-finale. Lors de cette rencontre, les Argentins ont fait preuve d’un comportement limite qui auraient pu être sanctionné plus durement, à l’image d’un Paredes qui n’a pas amélioré une image déjà très négative. Pour atteindre la finale, les Albiceleste devront montrer un plus grand sérieux pour ne pas perdre le fil du match.Finaliste du Mondial 2018, la Croatie est arrivée en forme pour cette Coupe du Monde. En effet, la sélection au Damier a notamment remporté son groupe de Ligue des Nations devant le Danemark et la France. Tombée dans un groupe relevé lors de cette Coupe du Monde, l'équipe croate s’est tout d’abord cassée les dents sur la solide défense du Maroc (0-0), qui s’est également hissé en demi-finale. Ensuite, les Croates ont fait le job en disposant du plus modeste adversaire du groupe, le Canada dans un match totalement maitrisé (4-1) avec un doublé de Kramaric. Bien placée pour la qualif’ en 8e de finale, la Croatie disputait un match digne d’un 16e de finale face à une Belgique obligée de s’imposer pour se qualifier. Malgré quelques frayeurs, la bande à Dalic a une nouvelle fois affiché un calme impressionnant qui lui a permis d’accrocher un nul (0-0). Malmenés par des Japonais qui ont pris les commandes du match en 8e de finale, les Croates ont ensuite réagi par Perisic en seconde période. Incapables de se départager, Japonais et Croates sont passés par l’étape des tirs aux buts. Porté par le talent du portier Livakovic, auteur de 3 parades, la Croatie a validé son ticket pour les quarts pour affronter le grand favori du Mondial, le Brésil. Comme souvent, la sélection au Damier a su faire déjouer son adversaire pour le pousser aux prolongations. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Brésil a trouvé la faille dans l’arrière-garde brésilienne sur un coup de génie de Neymar. Proche de la sortie, la Croatie a su égaliser sur l’une de ses rares opportunités, conclues par l’entrant Petkovic servi par Orsic, lui-même sur le terrain depuis 3 minutes. Comme lors du 8e de finale, la bande à Dalic a obtenu sa qualification lors des tirs aux buts avec une nouvelle parade décisive de Livakovic. Cet exploit montre tout le potentiel de cette équipe qui est arrivée à sortir de son groupe relevé pour se hisser une nouvelle fois dans le dernier carré d’une Coupe du Monde. Menés au score à 3 reprises lors de ce Mondial, les Croates sont à chaque fois revenus dans le match, preuve de leur incroyable détermination.Pour affronter la Croatie, Lionel Scaloni ne pourra pas compter sur Acuna et Montiel suspendus, ce qui devrait permettre au Lyonnais Tagliafico d’occuper le flanc gauche de l’Albiceleste. Absent contre l’Australie et entré en fin de rencontre, Angel di Maria pourrait retrouver sa place dans le XI. En tout cas, le sélectionneur argentin peut s’appuyer sur un Lionel Messi exceptionnel et dans tous les bons coups. En effet, la Pulga a été le détonateur dans toutes les rencontres et est impliquée sur 6 des 7 buts inscrits par son équipe. Le Parisien devrait épauler le jeune Alvarez, qui semble avoir pris le dessus sur Lautaro Martinez. Ce dernier a tout de même repris confiance en inscrivant le tir au but décisif. L’autre grand homme du match en quart de finale a été Emiliano Martinez auteur de plusieurs parades importantes et qui avait déjà été prépondérant dans le titre en Copa America.En face, la Croatie devrait nous présenter un XI classique avec bien évidemment l’habituelle triplette du milieu de terrain composée de Brozovic, Kovacic et Modric. Ces 3 hommes évoluent ensemble depuis des années et se connaissent parfaitement. Ils auront une grande mission en tentant de limiter l’activité de Lionel Messi. Héros des 2 derniers matchs, Livakovic s’est positionné comme le meilleur portier de cette coupe du Monde. Le joueur du Dinamo Zagreb sera protégé par une charnière Lovren – Gvardiol très performants. Quant aux latéraux Sosa et Juranovic, ils enchainent les bonnes prestations sur leurs côtés. La seule modification éventuelle pourrait venir de l’attaque où Perisic est partant certain tant il est prépondérant sur son côté, tandis que Kramaric demeure le choix numéro 1 en avant-centre. Le 3e poste se joue entre Pasalic, Petkovic, Livaja voire Majer.: E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic.Cette affiche s’annonce très intéressante avec la fougue d’une équipe d’Argentine dépendante des coups de génie de Messi et une sélection croate très calme, qui s’adapte à son adversaire. La bande à Dalic a cette aptitude à faire déjouer leurs adversaires, ce qui pourrait faire sortir les Argentins de leur match. Ces derniers ont montré de nombreux signes d’énervement et de frustration lors de leur quart face aux Pays-Bas. L’expérience et la discipline du milieu croate pourraient être la clé de cette rencontre.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine - Croatie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !