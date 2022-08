Pronostic Anvers Lilleström : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire retour de Ligue Europa Conférence

Anvers bat encore Lilleström ?

Lors du match aller, joué la semaine passée en Norvège, Antwerp a fait le boulot. Le club de la ville d'Anvers est en effet revenu de son déplacement périlleux avec une victoire 3-1 grâce notamment à un doublé de Nainggolan. Avec un tour précédent également passé face au modeste club de Drita, et 3 victoires sur les 3 premières journées de championnat de Belgique (victoire 4-2 à domicile face à Leuven ce week-end), le début de saison d'Antwerp est quasiment parfait. Il faut dire que l'équipe belge s'est montée une sacré équipe ces dernières années. En plus de Nainggolan, Anvers peut compter sur d'autres internationaux belges comme Alderweireld et de Laet, mais aussi sur l'excellent attaquant suisse Michael Frei (ex-Lille). En face, Lilleström est 2de son championnat de Norvège après 17 journées après avoir été 4la saison passée. Ce week-end, le club n'a cependant pu faire mieux que match nul à domicile face au mal classé Tromso (1-1). Si Anvers pourrait faire un peu tourner sur cette rencontre retour, le club a un effectif intéressant. En face, Lilleström pourrait être résigné et vouloir se concentrer davantage sur ses matchs nationaux. A domicile et sur sa lancée de son excellent début de saison, Antwerp pourrait encore l'emporter.