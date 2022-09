Pronostic Annecy Quevilly Rouen : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Annecy – Quevilly Rouen cadenassé

En finissant 2du dernier championnat National, Annecy a décroché sa place en Ligue 2. A l'instar de tous les promus avec des moyens limités, le club haut-savoyard vise le maintien lors de cette nouvelle saison. Auteur d'une entame catastrophique avec 3 défaites lors des 3 premières journées, Annecy s'est rapidement retrouvé menacé par le spectre des 4 relégations. Heureusement pour Laurent Guyot, ses joueurs ont progressivement sorti la tête de l'eau. Dans un premier temps, Annecy a obtenu deux matchs nuls face à Rodez (2-2) et Grenoble (0-0). Ensuite, le club haut-savoyard a réalisé un petit exploit en s'imposant à Dijon (0-2) dans une rencontre terminée à 9. Regonflés par cette bonne série, les partenaires de Vincent Pajot ont lors de la dernière journée résisté au FC Metz qui joue le haut de tableau (0-0). Grâce à ces dernières performances, Annecy s'est replacé en 17position mais fait toujours partie des relégables. A noter que le club haut-savoyard rencontre des problèmes au niveau de l'indiscipline avec une nouvelle expulsion face à Metz, puisque Kashi a reçu 2 cartons jaunes. Ce dernier sera absent pour la réception de QRM.

Promu la saison passée, Quevilly-Rouen a réussi la mission qu'il s'était fixé, rester en Ligue 2. Pour cela, les Normands ont été contraints de passer par des barrages qu'ils ont parfaitement négocié face à Villefranche. Arrivé cet été pour remplacer Mercadal, Olivier Echouafni connaît des débuts laborieux avec sa nouvelle formation. En effet, ses protégés n'ont remporté qu'une seule rencontre lors de la réception de Pau (2-1). Avant cela, le club normand avait accumulé les matchs nuls face à Rodez, Saint Etienne et Valenciennes, pour un revers contre le Paris FC. Après son succès sur Pau, QRM est retombé dans ses travers avec une lourde défaite à Bordeaux (4-0) avant de réaliser un nul spectaculaire face à Niort (3-3). Lors de la rencontre face aux Chamois, le club normand a vu deux de ses joueurs être exclus, à savoir Lemaitre et Mafouta. Cette opposition entre deux équipes en difficulté dans cette entame de championnat devrait offrir une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts, pari qui est passé lors de 5 des 6 matchs d'Annecy.