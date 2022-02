Pronostic Angers Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg sème le doute à Angers

Auteur d’une bonne première partie de saison, Angers s’était même retrouvé pendant plusieurs journées dans le premier tiers du classement. Mais comme souvent ces dernières années, les Angevins ont depuis chuté. Douzième de Ligue 1, le SCO n’avance plus au classement et ne compte plus que 9 points d’avance sur la zone de relégation. Les équipes relégables ont montré ces dernières semaines qu’elles n’avaient pas abdiqué dans la lutte pour le maintien et ce retour en forme des mal classés pourrait mettre sous pression les protégés de Baticle. Dernièrement, les Angevins se sont fait surprendre à domicile par une équipe de Saint-Etienne, lanterne rouge du classement (0-1). Parti pied au plancher contre Marseille, le SCO a rapidement marqué 2 buts par Fulgini et Bentaleb en 11 minutes. Les Angevins ont ensuite subi le réveil des Marseillais qui se sont finalement imposés (5-2). La seule note positive des dernières journées fut la victoire à Troyes (2-1) obtenue grâce à deux penaltys de Mangani.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Strasbourg est la très belle surprise de la saison en Ligue 1. Sans faire de bruits, les Alsaciens se maintiennent à leur 4place en championnat. La semaine passée, le Racing a souffert face à Nantes mais a fait la différence par Liénart, symbole de la saison alsacienne (1-0). Lors des 12 dernières journées, les hommes de Stephan affichent un très beau bilan de 7 victoires, 3 nuls pour 2 revers. Strasbourg peut compter sur un trio offensif très efficace composé de Gameiro, Ajorque et Diallo qui a inscrit 26 des 45 buts alsaciens. La semaine passée, seul Ajorque était présent mais Diallo revient de la CAN et pourrait être présent dimanche. Blessé, Gameiro est incertain. L’excellente dynamique du Racing lui permet de devancer des formations comme Monaco, Lyon ou le Stade Rennais. Mise sous pression par ces formations, la bande à Julian Stephan ne craque pas comme elle l’a montré lors des dernières semaines. En pleine forme, Strasbourg a les armes pour prendre le dessus sur une équipe angevine pas au mieux depuis quelques temps.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !