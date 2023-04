Pronostic West Ham La Gantoise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

West Ham décroche sa place dans le dernier carré face à la Gantoise

West Ham s’était installé lors des saisons précédentes dans le 1er tiers de la Premier League au point de pouvoir lutter pour une place européenne. La formation londonienne connait un exercice diamétralement opposé puisqu’elle lutte pour rester dans l’élite du foot anglais. Actuellement, la bande à David Moyes pointe en 15e position avec seulement 4 points de plus que le 1er relégable, Nottingham. Suite à son succès important à Fulham (0-1), West Ham a réalisé une très belle opération le week-end dernier en prenant un point contre le leader, Arsenal (2-2). Le scénario de cette rencontre fut totalement fou puisque les Hammers ont été archi-dominés pour se retrouver menés de 2 buts après 10 minutes de jeu. Sans s’affoler, les partenaires de Kurt Zouma sont revenus dans le match pour égaliser en seconde période par Bowen. Sur la scène européenne, la formation anglaise n’a pas connu trop de problèmes puisqu’elle a facilement remporté son groupe puis s’est tranquillement défait de l’AEK Larnaca en 8e de finale. Lors du quart aller en Belgique, West Ham avait pris les commandes du match avec un but de Dany Ings au meilleur des moments, juste avant le retour au vestiaire. En seconde période, les Londoniens se sont rapidement fait rejoindre par la Gantoise (1-1) pour un résultat qui nous offre une seconde affiche très ouverte. Comme à son habitude en Conference League, Moyes devrait faire confiance au champion du monde français Alphonse Areola dans les cages.

