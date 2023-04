Pronostic La Gantoise West Ham : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa Conférence

Gantoise – West Ham : Les Hammers assomment la Gantoise

La Gantoise a commencé son parcours européen en terminant en 2e position de son groupe de Ligue Europa Conférence derrière Djurgardens. Ensuite, la formation belge a disputé un 16e de finale (barrage) face à Qarabag, où après avoir perdu le match aller en Azerbaïdjan (1-0), elle a décroché son ticket pour les 8es de finale à domicile au retour (1-0) lors de la séance des tirs au but. En quarts de finale, le scénario fut différent, puisque la Gantoise a été tenue en échec à domicile par Basaksehir (1-1), mais s’est montrée brillante en Turquie avec un large succès (1-4). Portée par un Orban des grands soirs, la formation belge a inscrit ses 4 buts en moins de 6 minutes dont un triplé du buteur nigérian. Ce jeudi, la Gantoise affrontera l’un des grands candidats au titre, le club anglais de West Ham. Sur le plan national, les Buffalos occupent la 4e place du classement, bien loin du leader Genk qui possède 16 unités d’avance. Cependant, le club belge est en forme, puisqu’il reste sur 5 journées sans la moindre défaite et a tenu tête à l’Union saint-gilloise le week-end dernier (1-1). Dans cette formation, les éléments importants sont l’attaquant Cuypers, meilleur buteur de Jupiler League avec 19 réalisations, son compère Orban, ou le portier français Nardi.

De son côté, West Ham connaît une saison à 2 visages. Le premier moribond en Premier League où les Hammers luttent pour ne pas descendre, et le second conquérant en Europe. En effet, les hommes de David Moyes ont survolé la phase de groupe de Ligue Europa Conférence en réussissant un parcours parfait avec 6 victoires en autant de matchs. Lors de cette campagne, les Londoniens ont notamment battu à deux reprises une autre formation belge, Anderlecht. Ensuite, du fait de sa 1re place, West Ham a évité le barrage et s’est qualifié directement pour les 8es de finale avec une large domination face à l’AEK Larnaca (6-0 en cumulé). Au niveau national, West Ham s’est donné de l’air en remportant 2 de ses 3 derniers matchs face à Southampton (1-0) et contre Fulham (0-1) le week-end dernier. Les Hammers sont ainsi remontés à la 14e place avec 3 points d’avance sur Nottingham, première formation relégable. Avec Antonio, Bowen, Lanzini, Rice, Soucek, Zouma, Paqueta, Areola ou Scamacca, la formation londonienne possède un effectif qui devrait lui permettre de se sauver en PL, mais aussi de jouer le coup à fond en Ligue Europa Conférence. Mention spéciale au très régulier Bowen (18 buts la saison passée, 10 cette saison dont 5 en C4). Supérieur à son adversaire, West Ham devrait prendre le dessus sur la Gantoise.

