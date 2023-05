Pronostic Villarreal Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal finit fort face à Cadix

A 3 journées de la fin de la Liga,. Villarreal fait partie des formations qui sont actuellement engagées dans la course aux places européennes et plus particulièrement à celles de la Ligue des Champions. Grâce à une excellente dernière ligne droite, le sous-marin jaune a effectué une très belle remontée puisqu’il est 5e et n’accuse plus que 5 points de retard sur la Real Sociedad. Les protégés de Quique Setien viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à l’Athletic Bilbao et contre Gérone (2-1) le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, les partenaires de Capoue ont fait la différence en toute fin du temps additionnel par Gerard Moreno. Auteur de 7 buts en 13 titularisations cette saison, l’international espagnol devrait démarrer ce mercredi. Lors des 2 dernières journées, Villareal affrontera le Rayo Vallecano et l’Atlético Madrid pour tenter de dépasser la Real Sociedad.

En face, Cadix est quant à lui toujours engagé dans la lutte pour le maintien. 16e, le club andalou possède à l’orée de cette journée 3 points de plus que Valladolid, première équipe relégable. Le week-end dernier, Cadix a réalisé une superbe opération en dominant justement cette même équipe de Valladolid (2-0) sur un doublé de Bongonda. Pour parvenir à se sauver, Cadix devra prendre des points face à Villarreal, le Celta Vigo ou Elche. Si ce déplacement à Villarreal paraît être le match le plus compliqué, les affrontements face à Vigo et Elche sont à la portée des Andalous. Tourné vers sa quête du Top 4, Villarreal devrait prendre le dessus sur une équipe de Cadix qui devrait davantage se focaliser sur ses matchs à venir face à Vigo et Elche.

