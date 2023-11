Pronostic Valenciennes Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy enfonce Valenciennes

Valenciennes s’était sauvé l’an passé à la dernière journée grâce à une différence de buts légèrement favorable. Lors de ce nouvel exercice, les Nordistes sont de nouveau en difficulté puisqu’ils occupent la dernière place de Ligue 2. Avec seulement 10 points récoltés, le VAFC accuse 6 points de retard sur le stade Malherbe de Caen, première formation non relégable. Depuis le début de saison, les Valenciennois n’ont remporté qu’un seul match lors d’un déplacement à Rodez. Avant la trêve internationale, la formation nordiste s’est inclinée contre Angers (2-0) et Dunkerque (0-1). La semaine passée, Valenciennes a seulement accroché le nul face à un autre mal classé, Quevilly-Rouen (0-0). Le VAFC n’a pas marqué de but depuis 3 journées en L2.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Annecy est tout simplement un miraculé puisqu’il a appris son maintien en Ligue 2 deux jours avant le début de la compétition. Demi-finaliste de Coupe de France, le club haut-savoyard réalise une saison intéressante avec une 12e place au classement. Avec 18 points, Annecy dispose de 5 unités d’avance sur Troyes, premier relégable. Après avoir perdu deux fois de suite 3-1 face à Laval et Bordeaux, la bande à Laurent Guyot s’est reprise le week-end dernier en dominant à domicile Ajaccio (2-0). Revigoré par ce succès, Annecy devrait pouvoir ramener au moins le nul face à une équipe valenciennoise dans le dur.

► Le pari « Victoire Annecy ou match nul » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Valenciennes – Annecy :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Valenciennes Annecy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Réduit à 10, Annecy enfonce Valenciennes