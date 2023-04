Pronostic Annecy Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy – Valenciennes : maintien en jeu

La 30e journée de Ligue 2 se conclut lundi par une affiche entre Annecy et Valenciennes, deux formations luttant pour ne pas descendre. Actuellement, Savoyards et Nordistes comptent le même nombre de points au classement avec 2 unités d’avance sur Laval, première équipe relégable. Moins bien ces dernières semaines, Annecy et Valenciennes subissent également le retour en forme de certains mal classés. Malgré une prestation très intéressante, Annecy a été éliminée jeudi par Toulouse (1-2) en demi-finales de Coupe de France et doit désormais se relancer en championnat. Le club savoyard avait délaissé la Ligue 2, en tout cas concernant les résultats, puisqu’il reste sur 5 journées sans la moindre victoire avec surtout 4 revers. Le week-end dernier, les Savoyards ont encaissé une lourde défaite sur la pelouse d’une formation relégable, Nîmes (4-0).

En face, Valenciennes était parvenue à conserver ses distances avec la zone de relégation grâce à ses prestations à domicile. Invaincu jusque-là au Hainaut, le VAFC a connu son premier couac le week-end dernier lors de la réception du Paris FC (4-5). Au terme d’une rencontre folle, le club valenciennois a concédé un revers difficile à avaler et qui met le club nordiste en danger. Dans cette période compliquée, Rabuel peut compter sur un Grbic efficace. Arrivé lors du mercato, l’ancien buteur de Clermont a déjà inscrit 7 réalisations sous ses nouvelles couleurs. Profitant de la fatigue physique et émotionnelle des Savoyards, Valenciennes devrait prendre au moins un point à Annecy.

